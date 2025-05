El novedoso espacio creativo de Bilbao La Vieja: un paraíso a todo color para niños y adultos.

Silvia Andrés Lunes, 12 de mayo 2025, 19:35 Comenta Compartir

Un grupo de niños sale muy sonriente y feliz tras haber reproducido en un taller artístico una de las obras más cotizadas de los últimos años: un plátano pegado a la pared con un celo, del autor Maurizio Cattelan, que se vendió en Sotheby's por nada menos que 6,2 millones de euros. «Me gusta trabajar con ellos teniendo como referencia las obras de los artistas contemporáneos más molones, como Keith Haring, Yayoi Kusama o Coco Davez. Les llaman mucho la atención, porque suelen tener piezas muy coloridas y llamativas y eso les encanta», explica Marta Martínez Oña, artista burgalesa de 45 años que lleva más de 25 años afincada en Bilbao. El taller que acaba de impartir es uno de los que organiza a diario en Cuadrante Studio, el espacio creativo que inauguró el pasado mes de octubre en el número 3 de la calle Dos de Mayo.

Marta se crió en una familia amante de la creatividad y del trabajo manual. Con tan solo 6 años, se apuntó a clases de cerámica y, poco después, ya pidió un caballete de regalo. Durante mucho tiempo pintó de forma autodidacta y a los 16 años se apuntó a clases de pintura. Después de estudiar Bellas Artes en Leioa, Marta trabajó unos años en la tienda-taller Amasté, pero la maternidad hizo cambiar su rumbo y su perspectiva. «Te planteas la vida de otra forma, trabajo incluido. Así que, para poder conciliar, empecé a trabajar desde casa haciendo diferentes encargos como pintora e ilustradora», explica. Hace algo más de un año, le surgió la oportunidad de trabajar en el mundo de la publicidad haciendo obras libres de derechos para atrezo de anuncios de televisión destinados a estudios de Madrid. «Me comentaron que como en Bilbao había cada vez más producciones audiovisuales, era una buena idea ofrecerlo aquí. Así que al principio mi idea era dedicarme a eso de lleno», recuerda.

Campamentos artísticos en verano

Sin embargo, mientras realizaba el proyecto de negocio, fueron surgiendo otras necesidades e ideas. «Alquilé el local a modo de estudio para seguir realizando mis trabajos por encargo y se me ocurrió impartir talleres creativos para niños. Y después del verano también haré para adultos», cuenta. Además, ya está preparando los campamentos artísticos de verano para txikis de 5 a 12 años, que se desarrollarán durante las mañanas en tres turnos de fechas desde el 23 de junio hasta el 11 de julio. «Después del verano haré talleres para adultos de continuo, ahora solo hago puntuales, para despedidas de soltera o cumpleaños y la verdad es que es un planazo para celebrar una ocasión especial. Es una experiencia muy divertida y que une un montón».

Durante estos meses de andadura de Cuadrante Studio, el trabajo de los más peques ha sido muy prolífico y Marta tiene las paredes repletas con las obras de estos pequeños grandes artistas. «Lo que hago es ofrecerles un montón de herramientas, quiero que sepan de estampado, de recorte, de pintura acrílica.... Cuando disponen de todos los recursos es más fácil que desarrollen su creatividad e imaginación. ¡Te quedas alucinada con las cosas que hacen!». Además de trabajar con artistas internacionales como referencia, a Marta también le gusta que los peques reproduzcan obras de Daniel Tamayo o Jesus Mari Lazkano. «Fueron mis profesores en la Facultad, y están expuestos en el Bellas Artes. Algunos los han visto en el museo y quieren trabajar con sus obras. Me parece importante que conozcan y valoren los grandes artistas y museos que tenemos aquí. Bilbao es una ciudad de arte», recalca.

Marta está muy feliz e ilusionada por haber encontrado su camino en un ámbito, el de la enseñanza, que jamás imaginó. «Nunca pensé que acabaría siendo autónoma y teniendo mi propio taller, pero la verdad es que me apasiona enseñar arte. Encima en un barrio que me encanta. Yo vivo en el Casco Viejo y me gusta contribuir a que esta zona tenga aún más vida. Y también ayudar a crear barrio con una propuesta creativa y, además, poniendo en valor el emprendimiento femenino. ¡Todavía quedan muchas lonjas vacías en la zona, así que animo todo el mundo a que traiga su propuesta!».