Nagore Alonso creció vendiendo flores en el mercado de El Arenal y ahora ha abierto su propia floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Nagore Alonso creció vendiendo flores en el mercado de El Arenal y ahora ha abierto su propia floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Nagore, la niña que vendía flores en el mercado de El Arenal, abre su floristería frente al Ayuntamiento de Bilbao

Esta emprendedora de 41 años, que desde pequeña ayudaba los domingos en el negocio familiar, sigue su pasión y abre un local lleno de luz, aromas y colores

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:14

Comenta

Nagore Alonso Becedas ha crecido rodeada de flores. La semilla la sembraron sus padres hace más de 50 años, cuando decidieron colocarse con un cubo ... de claveles frente al cementerio de Derio. «Ahí nació el negocio. Todos los Becedas nos dedicamos a esto. Mi tío se mudó a Cáceres y allí se ha hecho un nombre». Su madre se quedó y fue una de las veteranas del mercado de las flores de El Arenal. Y Nagore con ella, desde los once años. «Yo nunca he salido de fiesta con mis amigas, pero no me importaba. Me encantaba ayudar los domingos a mis aitas, acompañada por mis hermanos y mis primos. Lo mío siempre ha sido vender, estar de cara al público», cuenta esta emprendedora de 41 años que quería haber sido médica, pero al final eligió las flores.

