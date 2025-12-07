¿Por qué la marca de maquillaje de Selena Gómez triunfa entre la generación Z?

Una foto, un 'me gusta' o un comentario no definen a una persona. La belleza -la de verdad- está en las imperfecciones, en la amabilidad ... y en aquello que nos hace únicos, no en estándares irreales, inalcanzables y muchas veces excluyentes. Este es el mensaje que impulsa Rare Beauty, la firma de cosmética fundada en 2020 por Selena Gómez, una de las actrices y cantantes más influyentes de su generación.

Para millones de personas, Gómez es el rostro de una infancia marcada por la serie 'Los magos de Waverly Place'. Pero también es una figura pública que ha decidido hablar sin filtros de su salud, de sus inseguridades y de la presión que supone crecer bajo el foco permanente. En 2013 fue diagnosticada de lupus, una enfermedad autoinmune que llegó a dificultarle gestos tan simples como abrir una botella por la artritis en las manos. A eso se sumó la exposición constante, la presión mediática y una etapa marcada por problemas de salud mental y trastornos alimenticios, de los que ella misma habló abiertamente cuando su físico fue objeto de críticas.

Su forma de afrontar todo ese proceso con transparencia la ha convertido en la mujer con más seguidores del mundo en Instagram: más de 417 millones. Pero más allá de la cifra, su impacto se mide en algo menos cuantificable: la capacidad de conectar con una generación cansada de filtros, poses y perfección impostada.

Con esa filosofía nació Rare Beauty, una marca que no solo apuesta por celebrar la belleza de lo diferente, sino que también introduce un compromiso social claro. El 1% de cada venta se destina a The Rare Impact Fund, una fundación centrada en el cuidado de la salud mental de los jóvenes a través del apoyo económico a distintas ONG. El objetivo es ambicioso: recaudar 100 millones de dólares. Para lograrlo, la artista organiza galas benéficas anuales y, en ocasiones, destina la recaudación íntegra de ciertos lanzamientos a esta causa, como hizo el pasado mes de octubre.

Productos fáciles de usar

Uno de los aspectos más diferenciales de Rare Beauty es su diseño accesible. La experiencia personal de Gómez con la artritis fue clave para repensar los envases desde el origen. Labiales, coloretes y bases presentan formatos alargados con un círculo final que facilita el agarre. Las cremas, por su parte, vienen en envases redondos, cómodos de sostener. Incluso su último perfume está diseñado para usarse sin esfuerzo: solo hay que girar el pulverizador, escuchar un clic y presionar suavemente. Un gesto sencillo que libera una fragancia con notas de caramelo, pistacho y pimienta rosa, con un corazón de vainilla, jengibre y cacao.

Este nivel de detalle no pasa desapercibido para quienes conviven con problemas de movilidad. «Es muy difícil utilizar productos de maquillaje comunes, pero es muy fácil utilizar Rare», comenta una usuaria con Atrofia Muscular Espinal tipo 2. «Se agradece cuando una marca es realmente accesible», asegura.

La marca favorita de TikTok

El fenómeno Rare Beauty también se explica por su enorme impacto en redes sociales. La Generación Z y Alpha vacía los estantes de la marca en Sephora, impulsada por los vídeos virales que arrasan en TikTok. Creadores como Mikayla Nogueira, Glamzilla o Trevor Barrett prueban los productos en directo ante millones de usuarios y convierten cada lanzamiento en un objeto de deseo inmediato.

A ese tirón se suma la buena relación calidad-precio y la posibilidad de adquirir formatos mini, que han democratizado todavía más el acceso a los 'best sellers' de la marca. Entre los más demandados siguen estando los coloretes líquidos Soft Pinch, especialmente en los tonos 'Hope' y 'Happy', que incluso han dado el salto a formato aceite labial.

Belleza, diversión y salud mental

Los valores de Rare Beauty son parte fundamental de su éxito. Inclusión, transparencia, accesibilidad y cuidado de la salud mental conectan especialmente con una generación que exige coherencia entre lo que una marca vende y lo que defiende. La cercanía de Selena Gómez en redes sociales refuerza ese vínculo emocional: se muestra vulnerable, habla de sus días difíciles y rompe con la imagen inalcanzable de la celebridad con vida perfecta.

Ese compromiso va más allá del discurso. La firma ha impulsado acciones como 'Haz una buena llamada', una iniciativa que animaba a las personas a llamar a alguien querido. En 2024, incluso se habilitó una línea telefónica gratuita con mensajes grabados por empleados de la marca y por la propia Gómez, acompañado de información en tiempo real sobre recursos de prevención del suicidio.

De este modo, Rare Beauty ha tejido una red de colaboración entre su comunidad, filántropos, organizaciones sin ánimo de lucro y profesionales de la salud mental. Una forma de entender la cosmética no solo como un producto de belleza, sino como una herramienta de expresión, de autocuidado y también de acompañamiento.

Porque, como defiende su fundadora, la belleza no debería ser una fuente de ansiedad, sino una manera de mostrarse al mundo tal y como uno es. Y ahí, Rare ha sabido tocar una fibra que va mucho más allá del maquillaje.