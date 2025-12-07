El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria

¿Por qué la marca de maquillaje de Selena Gómez triunfa entre la generación Z?

Rare Beauty demuestra que inclusión, autenticidad y accesibilidad no solo son valores, sino también una fórmula rentable, mientras desafía los estándares de belleza que impactan en la salud mental de los jóvenes

Raluca Mihaela Vlad

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:12

Comenta

Una foto, un 'me gusta' o un comentario no definen a una persona. La belleza -la de verdad- está en las imperfecciones, en la amabilidad ... y en aquello que nos hace únicos, no en estándares irreales, inalcanzables y muchas veces excluyentes. Este es el mensaje que impulsa Rare Beauty, la firma de cosmética fundada en 2020 por Selena Gómez, una de las actrices y cantantes más influyentes de su generación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  3. 3

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué la marca de maquillaje de Selena Gómez triunfa entre la generación Z?

¿Por qué la marca de maquillaje de Selena Gómez triunfa entre la generación Z?