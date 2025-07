De maquilladora en series en Madrid a abrir un centro de estética en Santutxu donde vende muebles restaurados por ella

Silvia Andrés Sábado, 19 de julio 2025, 19:53 Comenta Compartir

Durante más de dos décadas, Haydee Cimadevilla se ha dedicado de lleno al mundo de la estética, no solo en Bilbao, sino también en Madrid, donde llegó a trabajar como maquilladora profesional en varias series de televisión. Un día, por amor, decidió regresar a su ciudad natal y algo se removió por dentro. «Llevaba desde los 20 años sin parar y estaba un poco saturada. Necesitaba un cambio y tener más tiempo para mí», confiesa. Justo entonces tuvo una hija, su ama se puso enferma y sintió que quería cuidarla. Fue el empujón definitivo para dar ese giro que llevaba tiempo anhelando. «Tenía un trabajo estable y parecía una locura dejarlo todo, pero sentí que el universo no me estaba mandando señales, sino misiles», recuerda.

Durante ese tiempo de transición, Haydee retomó una vieja pasión: la restauración de muebles. «Me ha gustado desde siempre, pero el trabajo no me había permitido dedicarme a ello ni siquiera como afición. Así que empecé a hacer sobre todo muebles y juguetes de madera personalizados y pintados a mano. En ese momento, mucha gente de mi entorno estaba teniendo hijos, así que era lo que más me pedían», recuerda. Mientras trabajaba desde casa con pinturas naturales, maderas y mucha dedicación, decidió dar también el salto y abrir su propio centro de estética, con el apoyo de Bilbao Ekintza.

Aunque ahora vive en Miribilla, esta emprendedora cuarentañera pasó toda su infancia y adolescencia en Santutxu, así que decidió «dar un voto de confianza al barrio» y abrir, el pasado mes de febrero, El Rincón de Haydeetxu, en el número 2 de la calle Menéndez y Pelayo. «La idea era crear un espacio que reflejara mi personalidad, tanto en los tratamientos estéticos como en la decoración», explica. Y así lo hizo. El centro es una extensión de su historia, de todo lo que ha aprendido a lo largo de estos años, de sus valores y de su forma de entender el cuidado personal… y el entorno. El local cuenta con dos zonas diferenciadas: una más amplia, dedicada a la estética, y un pequeño txoko en la parte superior -su segundo hogar- donde pinta y restaura muebles. «Suelo ir a ferias de embalaje y también compro a un chico de Hernani que tiene cosas muy chulas. Hay gente que incluso me da muebles directamente. Veo tantas cosas bonitas… tendría que tocarme la lotería para comprarme un casoplón y llenarlo de muebles», dice entre risas.

Cosmética natural

Actualmente, Haydee está centrada sobre todo en la parte estética del negocio, donde ofrece servicios como lifting y tinte de pestañas, tratamientos faciales personalizados, masajes corporales, manicura, pedicura y maquillaje profesional. «Me enfoco en el cuidado real, con un trato cercano, casi familiar. Cada clienta que entra es recibida como si fuera una amiga. Afortunadamente, muchas repiten. Las trato como me gustaría que me trataran a mí», recalca. Tras una minuciosa búsqueda, apostó para sus tratamientos por la cosmética 100% natural y ecológica de la marca Såper, originaria de Guadalajara, que trabaja con ingredientes certificados, veganos y libres de tóxicos. Para ella, cuidar la piel también es una forma de cuidar el entorno. «La cosmética convencional está llena de químicos innecesarios», advierte. «Lo que ofrezco aquí tiene sentido porque yo también lo uso: es en lo que creo y lo que defiendo», recalca.

Su apuesta por lo natural se extiende a cada rincón del centro: ha utilizado pinturas sin químicos, materiales sostenibles y ambientadores naturales. El resultado es un lugar que transmite calma y que sorprende a cada persona que cruza la puerta. «El 70% del mobiliario lo he restaurado yo misma. Cuando pensé en la decoración, tenía claro que no quería lo típico de un centro de estética. Me gusta que la gente entre y vea mi sello. De hecho, me dicen que es muy yo. Así que creo que he conseguido plasmar lo que buscaba: un espacio propio que refleje toda mi historia. ¡Me he dado todo un homenaje!», bromea.