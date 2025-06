Llega 'El club de las mimosas': cinco bilbaínas apasionadas por la moda venden su armario en un sexto piso de Mazarredo.

Silvia Andrés Miércoles, 25 de junio 2025, 16:31 Comenta Compartir

Todos tenemos ropa en el armario que no usamos: prendas que compramos por impulso, regalos que no encajan con nuestro estilo, piezas que simplemente quedaron en el olvido o que ya no nos valen tras uno o dos usos... Este dilema cotidiano fue precisamente el punto de partida para Nerea A., creadora del taller de cerámica Mitoki Studio, y su amiga Ana Gon, experta en moda y organizadora de eventos. «Durante casi dos décadas me he dedicado al mundo de la moda y soy muy consciente de la importancia de apostar por la sostenibilidad y la moda circular», explica Nerea. Pero, ¿cómo reducir esos armarios abarrotados y darle una segunda oportunidad a prendas que en algunos casos están incluso con la etiqueta?

Ampliar Ana Gon, experta en moda y organizadora de eventos.

A Nerea y Ana se les ocurrió la idea perfecta para solucionarlo mientras hacían cerámica juntas: organizar un mercadillo efímero. Ambas pondrán a la venta ropa de sus armarios personales, a la que se sumarán las prendas de tres mujeres conocidas de Bilbao y una marca invitada sorpresa. La cita será este jueves y viernes 26 y 27 de junio en el taller de Mitoki Studio, ubicado en un luminoso sexto piso del número 35 de la calle Alameda Mazarredo. «Creemos que nunca se ha hecho algo así en Bilbao. Vamos a sacar ropa de armarios muy molones, con piezas especiales y precios desde 5 euros», adelanta Nerea. El evento se celebrará el jueves de 10.00 a 20.00 horas y continuará el viernes, de 10.00 a 18.00 horas, si aún quedan prendas disponibles. Lleva por nombre 'El club de las mimosas', un guiño a las conversaciones que suelen compartir con una copa de esta bebida en la mano. «No faltarán las mimosas, claro, y tampoco el buen ambiente ni la música. Como en cualquier club que se precie», dice Nerea entre risas.

Ampliar Elena Guerra, creativa publicitaria y autora del perfil de Instagram 'Mi casa en cualquier parte'.

La ropa que estará a la venta en esta primera edición de 'El club de las mimosas', que tienen intención de repetir periódicamente, será tan variada como las propias participantes. «Yo ya tengo preparadas varias prendas de Malababa, pero habrá de todo: ropa, bolsos, accesorios... ¡Imagínate lo que podemos reunir entre cinco personas!», avanza Nerea. Junto a sus propuestas, estarán las de Ana Gon, cuyos estilismos destacan por estampados vistosos, tonalidades llamativas y numerosas ornamentaciones. Por su parte, Elena Guerra, publicista creadora de 'Mi casa en cualquier parte', acercará a la tienda efímera prendas que, a buen seguro, reflejarán su amor por el estilo parisino y por los sombreros, su auténtico fetiche.

Ampliar La 'influencer' vizcaína de estilo de vida Zihara Arrasate.

Más ediciones

Completan esta primera edición del club dos invitadas muy activas en redes sociales. Por un lado, Zihara Arrasate, creadora de contenido especializada en lifestyle, wellness, belleza y decoración, cuya cuenta de Instagram supera los 30.000 seguidores. En sus publicaciones destacan los looks cómodos y estilosos que utiliza para entrenar, ir a un concierto o pasar un día con sus peques. Por otro lado, Irune Iglesias, con más de 5.000 incondicionales, aportará su toque personal con propuestas originales, sofisticadas y siempre llenas de personalidad. «Todas las prendas son únicas y limitadas. En la próxima edición contaremos con nuevas participantes conocidas en Bilbao», avanza Nerea.

Ampliar La 'influencer' vizcaína Irune Iglesias.

Si todo sale como esperan, Nerea y Ana ya planean nuevas ediciones del mercadillo, que irán anunciando a través de sus redes sociales. Como buenas conocedoras del sector, saben que abrir los armarios y dar una segunda vida a las prendas no solo es una decisión con estilo, sino también una apuesta por la sostenibilidad. «Muchas personas venden su ropa en plataformas como Vinted o Wallapop, pero no siempre es la opción más ecológica. Esas prendas viajan, a veces, desde otros países», señala Nerea. En cambio, 'El club de las mimosas' propone una moda circular de cercanía, sin emisiones ni envíos, y con la posibilidad de descubrir auténticas joyas a precios irresistibles. «Y todo esto, con una copa en la mano y buena música de fondo… ¿qué más se puede pedir?», remata entre risas.