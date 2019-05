La imagen más 'chic' de la UPV Maika Salguero En Bizkaia Dmoda visitamos el campus de Leioa en busca de estilismos auténticos y con personalidad. Encontramos alguna propuesta más sofisticada, pero sobre todo los jóvenes buscan comodidad VIRGINIA MELCHOR y MAIKA SALGUERO Jueves, 16 mayo 2019, 15:19

Dicen que la etapa universitaria es la mejor, que hay más tiempo para disfrutar y menos responsabilidades que en la vida laboral. Que aquellos años nunca se olvidan: las juergas con los amigos, las anécdotas en clase, un calendario repleto de vacaciones... Los jóvenes de hoy en día saben que para vivir esta época a tope debe primar la comodidad. En el campus de Leioa, se imponen las sudaderas o las zapatillas sobre las camisas o los taconazos. Aquí los estilismos de los protagonistas de este artículo, a los que abordamos mientras disfrutaban de un piscolabis, una charla con los compañeros o una partida de pimpón entre clase y clase:

Leyre Buces (Estudiante de Medicina - 19 años)

Leyre Buces define su estilo como «muy sobrio». Con sus looks busca ir «lo más cómoda posible», generalmente con zapatillas o botas. Eso sí, en su armario no hay hueco para los colorines. Esta estudiante de Medicina de 19 años lleva una gabardina beige con rayas laterales rojas y verdes en las mangas de Brownie, un jersey gris de Ese O Ese, una camiseta lencera azul de Massimo Dutti y un vaquero de Hollister. Completa el estilismo con un collar con una pequeña medalla redonda de Bijou Brigitte y unas zapatillas blancas Converse. ¿Qué es tener estilo?«Ser tú mismo a la hora de vestir y con un poco de elegancia.»

Melyvette Osunde (Estudiante de Ilustración - 20 años)

A Melyvette Osunde, que define su estilo como punk, le encanta mezclar prendas y llevar varias capas de ropa. «Lo de vestir muy prieta no va conmigo», afirma. Esta estudiante de Ilustración de 20 años prefiere las prendas holgadas que suele comprarse en las tiendas de segunda mano. LLeva una chaqueta roja y unos pantalones pirata que adquirió en un establecimiento de ropa usada de Vitoria, una riñonera negra de H&M, un polo negro de cuello alto y cremallera en el centro que se compró en AliExpress; y unas playeras blancas que fichó en un bazar chino. ¿Qué es tener estilo? «Llevar lo que a ti te haga sentir bien».

Aitor Esteban (Estudiante de Comunicación Audiovisual - 19 años)

Aitor Esteban dice que es «bastante diverso» a la hora de elegir sus estilismos, que lo mismo se viste 'casual' que con un chándal. Este estudiante de Comunicación Audiovisual de 19 años lleva una camisa naranja de cuadros y una camiseta blanca de Pull&Bear, un cinturón de Dockers, un pitillo negro de Bershka y unas deportivas de Globe. ¿Qué es tener estilo? «Llevar una ropa que te represente, que se amolde a tu personalidad y a tu físico».

Mireia Ortega (Estudiante de Publicidad - 18 años)

Mireia Ortega se define como «'casual' y moderna», aunque el colorido no va con ella. «Siempre visto de negro y blanco o de rojo como mucho», apunta. Esta estudiante de Publicidad de 18 años lleva una chaqueta negra de pelo de Pull and Bear y un top de punto que ha combinado con un pantalón de cuadros 'vichy', ambas prendas de Zara. Completa el look con un bolso de Bershka y unos botines de Amaretto Shop. ¿Qué es tener estilo?«Estar cómoda con lo que llevas y dentro de tu personalidad.»

Kelvin Vasquez (Estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos - 21 años)

Kelvin asegura que «hace unos años no tenía un estilo definido, iba cambiando», pero ahora ya se ha decantado por una forma de vestir más deportiva para diario y más arreglada para el fin de semana. A la universidad va con sudaderas, pero a la hora de salir de fiesta por las discotecas Fever o BackRoom se pone más elegante: «con polo o camisa.» Este estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de 21 años lleva una sudadera en color pastel de H&M, una camiseta granate de Springfield y una gorra a juego de Snipes. Los vaqueros ajustados son de Bershka y las zapatillas se las compró en la tienda online Zalando. ¿Qué es tener estilo? «Que te veas bien en el espejo, un poco combinado y no estrafalario.»

Maddalen Goicuria (Estudiante de Medicina - 19 años)

Con la llegada del buen tiempo, Maddalen Goicuria añade alegría a sus estilismos. «En invierno voy más de negro, pero en verano uso muchos colores», cuenta. Eso sí, la comodidad ante todo: «me gusta llevar ropa holgada». En esta sesión de fotos improvisada, esta estudiante de Medicina de 19 años luce una cazadora negra con flores bordadas en la espalda de B.Young, unos coloridos pantalones anchos que se compró en una pequeña tienda de Menorca y unas botas de Primark que adquirió hace cuatro años en Irlanda, donde se encontraba estudiando inglés. «Llovía mucho y necesitaba un remedio rápido.» La camiseta gris es de su padre y los pendientes, de su madre de cuando era joven. ¿Qué es tener estilo? «Sentirte a gusto con lo que llevas e irradiar esa confianza.»

Amagoia Otaola (Licenciada en Publicidad y Psicología - 27 años)

A Amagoia Otaola le fascinan las chaquetas de cuero, las faldas largas y los vestidos. «Tengo muchos estilos, me pongo cosas muy diferentes», asegura. En las fotos, esta licenciada en Publicidad y Psicología de 27 años lleva un vestido negro con rayas blancas en los laterales de Zara, que ha combinado con una chaqueta de lana que se compró en una tienda de Castro de la que no recuerda el nombre. Completa el look con un bolso blanco de Guess y unos botines negros de Zara. ¿Qué es tener estilo? «Seguir tu propio criterio a la hora de vestir y no dejarte llevar por modas. Que tú te veas bien con lo que te pones.»