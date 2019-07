Ana Guerra confía en el diseño bilbaíno sobre el escenario La cantante canaria apuesta por un look de estética 'rock' durante una de sus actuaciones en un concierto benéfico celebrado en Madrid BIZKAIA DMODA Jueves, 4 julio 2019, 23:01

El pasado domingo, Madrid se vistió de gala en favor de una buena causa con una banda sonora de excepción. El Wanda Metropolitano acogía el gran concierto por la paz, un momento histórico en el que se dieron artistas nacionales e internacionales. Más de 3 horas de música para recaudar fondos en favor de 'Scholas Occurrentes', con la colaboración de 'Fundación Starlite'. Carlos Baute, David Bustamante, Rosana o Marta Sánchez fueron algunos de los artistas consolidados que apoyaron este acto. Sin embargo, fueron los huracanes de OT, Aitana Ocaña y Ana Guerra, los que más expectación levantaron, no solo por sus propias actuaciones, una en compañía de Luis Fonsi y otra al lado de Juan Luis Guerra, sino por unos looks dignos de mención. Mientras la benjamina de la edición eligió un dos piezas en blanco impoluto, la canaria apostó por un diseño de infarto de la diseñadora bilbaína Alicia Rueda.

Esta firma de sobra conocida en Vizcaya, se ha labrado un lugar de honor en el vestidor de actrices, presentadoras y cantantes de nuestro país como Edurne, Samantha Vallejo-Nájera, Ane Igartiburu o Eva González, gracias a unos diseños capaces de amoldarse a todo tipo de personalidades y estilos, desde los más clásicos y elegantes hasta los más juveniles y rompedores como el que lleva la exconcursante de la última edición de Operación Triunfo. Para esta ocasión especial, Ana Guerra apostó por un vestido 'mini' azul, de estética rockera y cuajado de 'paillettes' que dibujaban estrellas en contraste.

Aunque este diseño en concreto no está disponible en su nueva colección de invitada, sí que tiene un patrón común a algunos de sus modelos. En este caso, se ciñe a las caderas y apuesta por un favorecedor drapeado a la altura de la cintura. Además, su amplio escote en 'v' se potencia gracias a unas mangas largas y unas hombreras pronunciadas que, sin duda, se han convertido en la tendencia a seguir en muchos de los looks de invitada más elegantes que hemos visto esta temporada. Su minucioso trabajo a base de diminutas lentejuelas le aporta el aire festivo que la cantante necesitaba para subir al escenario. Un look de 10 que tan solo necesitaba unas sencillas sandalias de tiras y unos pendientes de aro para resultar perfecto.

Por su parte, Aitana se decantó por otra de las tendencias de la temporada: un dos piezas para construir el 'total look' más buscado del verano. Y es que han proliferado los crop-tops románticos, con mangas abullonadas, volantes o escotes Bardot al más puro estilo 'Lolita'. Aunque estas prendas admiten todo tipo de estampados, la cantante ha apostado por el blanco impoluto. Además, como dictan las propuestas de los grandes diseñadores, se combinan con pantalones o faldas a juego (siempre en versión 'mini', por encima de la rodilla). En su caso, ha optado por unas bermudas de cintura alta, siguiendo la predicción que hizo Sara Carbonero hace algunas semanas. Lejos de decantarse por una firma 'made in Spain', ha recurrido a la marca británica House of CB.

El conjunto está disponible en su tienda 'online'. El top de mangas abullonadas está confeccionado en textura 'jacquard' y se ajusta al busto en forma de corpiño. Se ha bautizado con el nombre de 'Sorelle' y tiene un precio de 91 euros. Su combinación ideal son las bermudas 'Soraya', unos 'shorts' confeccionados con el mismo tejido ligero y completamente forrado, que tienen un precio de 78 euros, tal y como indican en su 'e-shop'.