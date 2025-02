El getxotarra Gaizka, nuevo 'enfant terrible' de la moda vasca, viste a Rosalía.

Luis Gómez Domingo, 16 de febrero 2025, 19:02 Comenta Compartir

La industria de la moda actúa como los mejores sabuesos, siempre a la caza de las modelos más despampanantes y los diseñadores más transgresores. Al getxotarra Gaizka Albizu Sesumaga se le ven trazas de nuevo 'enfant terrible' del diseño vasco. Graduado con título superior en Diseño de Moda en IED Kunsthal Bilbao, ha destacado desde el inicio de su carrera por su enfoque innovador y su capacidad para fusionar tradición y vanguardia en sus colecciones. Hasta aquí, más o menos, todo normal.

Sin embargo, Albizu Sesumaga se atreve a dar un paso que a los demás les resulta una losa. Presentó recientemente su colección 'Olympia' en el desfile del IED Kunsthal Bilbao, que se celebró en la reinaugurada Sala Rekalde de la capital vizcaína. La colección, inspirada en el personaje de la ópera 'Les Contes d'Hoffmann', de Jacques Offenbach, supone una reflexión sobre la distorsión del cuerpo, un tema, por lo que dicen, recurrente en la obra de Gaizka, que utiliza su creatividad como una forma de cuestionar los ideales de belleza establecidos y la perfección de los cuerpos.

'Olympia' despierta inquietud y perturbación. Enhebra un relato macabro al narrar la violenta historia de una muñeca que se enamora de un hombre hasta ser brutalmente destruida. Muestra la relación entre el objeto de deseo, la persona que lo desea y cómo ambos personajes se reflejan el uno al otro.

La colección juega con lo expuesto y lo oculto, utilizando la cuerda como símbolo de la estructura interna. El joven diseñador aprovecha su excelente técnica, utilizándola en nervios como técnica de corsetería y mostrándola atando rellenos por debajo de los tules de seda.

En una larga secuencia, lo oculto comienza poco a poco a salir a la superficie, representado por volúmenes que comienzan como estructuras internas para progresivamente ser expuestos a través de unas transparencias. Los contrastes entre las prendas ceñidas y los volúmenes muestran una evolución, de lo familiar a lo desconocido, de lo reprimido a lo libremente expresado.

Los tonos ocres y amarillos funcionan como hilo conector de la colección, utilizados en tafetán y cuero de cabra y vacuno. La combinación alumbra un punto de atención visual que denota inocencia e infantilidad que ha sido ligeramente endurecida y envejecida. Quienes conocen a Gaizka dicen que va más allá de los límites habituales.

Su propuesta ha llegado ya a la feria Pitti Uomo en Florencia, uno de las pasarelas de moda más prestigiosas del mundo. Antes se pasó por La Encartada Moda, en Balmaseda. En Italia, Gaizka presentó un proyecto en la exposición IDentity de IED Firenze, comisariada por Michel Compte, formando parte del calendario oficial de este evento. Logros que demuestran el crédito que ha ido ganando este chaval en el ámbito internacional gracias a su originalidad y capacidad para «abordar temas profundos y contemporáneos».

Gaizka fue seleccionado para el programa Transmissions, una colaboración entre Balenciaga Museoa, la Central Saint Martins de Londres y la plataforma Bilbao International Arts and Fashion (BIAF), siempre prestas al apoyo de las grandes promesas. En 2024 completó un curso de dos semanas en la Saint Martins, bajo la tutoría de Stephanie Cooper. Esta experiencia le permitió profundizar en la práctica y aprender de algunos de los mejores profesionales del mundo.

Su carrera se ha visto también impulsada por su éxito en concursos. Gaizka fue finalista en el Halston Challenge, que no es precisamente cualquiera cosa, al tratarse de un evento organizado por IED y la Fundación Halston, cuyo look final fue adquirido por The Halston Archive. Gaizka tiene lo que le falta, por pura lógica, a otros jóvenes. Un atrevimiento que le aseguró, en octubre del año pasado, su participación en la 080 Barcelona Fashion Week.

De forma muy discreta, va dejando atrás etapas. La de Halston, maestro del corte, detallado y terminado y referente del diseño norteamericano de los años 70, con sus largas noches en la discoteca Studio 54, es digna de estudio. Gaizka trabaja actualmente en el estudio OnRushw23fh en Barcelona, un espacio innovador que se ha destacado por su enfoque en la creación de vestuario y piezas personalizadas para artistas y celebridades como Rosalía. En su rol como asistente de diseño, Gaizka está a cargo de la producción de colecciones, el patronaje, la confección y el desarrollo de piezas para una lista selecta de clientes internacionales.

Es curiosa la dualidad de este getxotarra. Funciona como alumno y ya como experimentado creador. No se conocen sus límites, pero sí su osadía. Matriculado en el último curso del grado de diseño de moda en IED-Kunsthal, interpreta su trabajo como respuesta a un deseo interno de expresión y comunicación sobre identidad, cuerpo o historia personal.

Síganle la pista. Desprovisto de prejuicios, trabaja como piensa. Sin matices ni ataduras de ningún tipo.

