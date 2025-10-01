La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao Flabelus, la marca madrileña fundada en plena pandemia por Beatriz de los Mozos, aterriza en la calle Máximo Aguirre con sus icónicas bailarinas artesanales 'made in Spain'

Bilbao vuelve a situarse en el mapa de la moda con la llegada de Flabelus, la firma madrileña de calzado artesanal que ha conquistado armarios en París, Londres o Nueva York y que llevan figuras como Tamara Falcó, Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo o Pippa Middleton. El nuevo espacio, en el número 11 de la calle Máximo Aguirre, es mucho más que una tienda: es la prueba de cómo una idea nacida en plena pandemia se ha convertido en un fenómeno global. En este local de la villa se pueden encontrar desde las icónicas bailarinas venecianas reinterpretadas hasta colecciones más amplias, con diseños para el día a día, ocasiones especiales e incluso una línea para novias.

La fundadora de Flabelus, Beatriz de los Mozos, no imaginaba que su vida daría un giro radical en 2020, justo en plena pandemia. Por aquel entonces trabajaba como abogada en Londres y ya era una apasionada de las venecianas, el calzado tradicional italiano que su abuela solía traerle de Venecia. Sin embargo, se topó con un obstáculo: «Me encantaban, pero me producían molestias. Pedí al fabricante que me hiciera un pequeño cambio y me respondió que era imposible. Entonces pensé: voy a crear yo mi propio zapato», recuerda. Así nació un híbrido inesperado: mitad alpargata, mitad veneciana, un calzado cómodo, elegante y distinto.

Lo que empezó como un encargo artesanal pronto se convirtió en un proyecto que voló por sí solo. «Había un hueco enorme que explorar entre el zapato clásico de tapa dura, de piel y materiales menos cómodos, y la sneaker, y aposté por ello. El primer mes con la web facturé lo que ganaba en un año como abogada en Londres», confiesa Beatriz. Desde entonces, todo se aceleró. Cinco años después, Flabelus cuenta con tiendas en Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Milán, Lisboa, Londres o Nueva York, además de presencia en 75 países, con 700 puntos de venta y una facturación superior a los 15 millones de euros.

Primera fábrica en Elche

El pasado mes de abril Flabelus abría su primera fábrica en Elche, la mayor zona de fabricación de calzado de España. Para Beatriz de los Mozos, el crecimiento de la firma no podía ir en detrimento de los valores que la hicieron única. «Había que aumentar la producción sin perder nuestro compromiso con el 'made in Spain', el handmade y la sostenibilidad», explica. Por eso, en lugar de trasladar la fabricación al extranjero, decidió montar su propia estructura en España, enfrentándose al reto de producir hasta un millón de zapatos este año.

Pese al éxito, Beatriz de los Mozos insiste en no perder la esencia de la firma: «Queremos seguir creciendo con sentido, sin perder lo que nos hace únicos, y ojalá convertirnos en un referente de la moda española hecha con mimo, con valores y con una visión más consciente». La esencia de Flabelus se sustenta en tres principios: artesanía, sostenibilidad y emoción. Cada par se elabora a mano con materiales naturales y reciclados, como terciopelo de algodón y caucho ecológico. «En la fábrica pasamos el día innovando. Los materiales están en contacto con la piel, y queremos que cada zapato sea cómodo, transpirable y duradero», explica Beatriz. Para la creadora, la dimensión emocional también es fundamental: «Lo que quiero es transmitir sentimientos. Puede que unos zapatos te hagan sentir un poco mejor, que te den confianza o que te hagan soñar. La moda también tiene ese poder».

Aunque la lista de logros impresiona, Beatriz de los Mozos mantiene los pies en el suelo. «Vives el día a día resolviendo problemas, a veces cuesta disfrutar de las victorias. Pero mi sueño es claro: quiero que Flabelus sea una empresa global, con presencia en todos los continentes». Desde aquel primer zapato creado «a la carta» hasta la apertura en Bilbao, la historia de Flabelus es la de una mujer que transformó una intuición personal en un fenómeno internacional. Y que, paso a paso, sigue demostrando que la moda puede ser cómoda, bella y consciente.