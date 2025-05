Una comerciante del Casco Viejo denuncia que no puede abrir su tienda por los repartidores: «Estoy harta, aparcan en mi puerta»

Andrea Mateos, propietaria de la tienda de moda Kabán Lahun, ubicada en el número 7 de calle Sombrerería, denunciaba esta semana en su cuenta de ... Instagram una molesta situación que tiene que enfrentar prácticamente a diario cuando va a abrir su comercio. Las furgonetas de reparto, que solo pueden acceder al Casco Viejo hasta las once de la mañana, le impiden levantar la persiana a su hora habitual de apertura, las diez y media. «Llevo cuatro años aquí y la verdad es que siempre hemos tenido este problema, incluso antes, cuando tenía la tienda en la calle Portal de Zamudio. Pero es que últimamente se ha agudizado. Es una auténtica barbaridad la cantidad de furgonetas que hay por las mañanas en esta zona», se queja.

Ampliar Uno de los carteles que ha pegado en su escaparate para pedir «respeto» a los repartidores.

Como comerciante, es consciente de que el trabajo de los repartidores es imprescindible y que ella misma también los necesita para recibir nueva mercancía en su tienda. «Yo les entiendo, es una locura repartir en el Casco Viejo, pero tampoco puede ser que yo no pueda abrir mi tienda hasta las once porque tengo bloqueada la puerta y hasta el escaparate, algo tan importante para un negocio como el nuestro», explica. Además, también tiene dificultades para recibir su propia mercancía, ya que a veces es imposible introducir las cajas de ropa entre el poco espacio que dejan las furgonetas aparcadas en su puerta. Por esa razón y como medida momentánea, ha optado por retrasar media hora la apertura de Kabán Lahun.

Para intentar solucionar el problema, antes de publicarlo en redes, Andrea ha probado ya con varias opciones. Primero, decidió hablar con los propios repartidores. «Les suelo pedir que muevan la furgoneta, y la mayoría responde de forma muy amable. Algunos lo hacen al momento, pero otras veces te dicen que solo va a ser un minuto y al final es más tiempo. Incluso pasando el límite de las once de la mañana», recalca. Andrea también ha trasladado su problema a la policía municipal, pero tampoco le han dado una solución contundente. «Lo único que me dicen es que tengo que hablar con los repartidores, que les puedo decir que en el Casco Viejo hay varias lonjas vacías y que intenten hacer allí la paradas porque en ese caso no van a molestar a nadie», explica.

Ampliar Uno de los carteles que ha tenido que pegar en su escaparate.

Andrea no es la única comerciante del Casco Viejo que vive esta situación. «Somos bastantes los afectados y lo hemos hablado mucho entre nosotros, pero al final nadie alzaba la voz, así que me animé a hacerlo público». La repercusión de la publicación ha sido bastante notoria y ha recibido numerosos mensajes de apoyo incondicional por parte de vecinos, clientes y otros comerciantes. Durante este tiempo, Andrea también se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento a través de la página web habilitada para quejas vecinales. «Hasta ahora no he obtenido respuesta por ese canal. Tampoco nos da ninguna solución la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo», cuenta.

Visita de la concejala

Sin embargo, parece que su publicación en redes sociales ha empezado a dar sus frutos de cara a contar con apoyo institucional. Este viernes por la mañana ha recibido la visita de Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao. «Me ha dicho que había visto todas mis publicaciones y que venía a darme su apoyo. Me ha asegurado que como es cierto que no se puede aparcar en las puertas de los comercios, van a estar muy atentos, porque además es un problema que afecta a numerosas tiendas». Ahora, Andrea está esperanzada en que se cumpla lo prometido y agradece mucho el detalle de que la concejala haya ido a hablar con ella personalmente. «Al final, se trata de que busquemos un equilibrio entre las necesidades del comercio y de los repartidores. Tenemos que encontrar una solución constructiva y válida para todos. Por ejemplo, adaptando alguna zona determinada para que ellos puedan aparcar sin provocar molestias a nadie. Yo confío en que podemos conseguirlo».