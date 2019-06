El armario de… Twin Melody: «Todo lo que es de una, lo es de la otra» Este dúo musical formado por Aitana y Paula Etxeberría triunfa en las redes sociales gracias a un estilo reconocible y muy personal, donde el color y los 'crop-tops' ocupan un lugar de honor SARAI VÁZQUEZ Miércoles, 5 junio 2019, 20:03

Aitana y Paula Etxeberría (Ordizia, 1997) son más conocidas como Twin Melody. Saltaron a la fama cuando subían a Youtube vídeos donde versionaban juntas canciones de otros artistas con su sello personal. En el último, aparecen vestidas de vaqueras y bailando una coreografía propia del lejano Oeste, donde cuentan ya con más de 111.000 visualizaciones. Se puede decir que todo lo que hacen se convierte viral. El Instagram de estas gemelas vascas es otro claro ejemplo. En esta red social comparten fotografías donde aparecen con unos estilismos perfectamente conjuntados que acumulan cientos de comentarios. A su temprada edad, pueden presumir de hacer hecho prácticamente de todo. El año pasado lanzaron su primer disco y también han protagonizado la segunda temporada de la mini serie 'Pipol In Da House', que se puede visualizar a través de internet. Además, hace cuatro meses se hacían su primera incursión en el mundo de la moda para crear su propia firma de ropa. Se trata de una línea compuesta por dos modelos de jerséis, una camiseta y un gorro de invierno. «En nuestros suéteres se puede leer «twinner» o «together better»«, apuntan.

A pesar de que suena el teléfono de Paula, es Aitana la que contesta: «Ahora viene mi hermana, ¡Paula venga, ven!» Viven en el pueblo que las vio crecer, Ordizia, aunque cada tres semanas pasan unos días en Madrid para trabajar. «Estamos dentro de un proyecto del que no podemos decir nada, aunque nos encantaría», cuentan. Sus estudios en Magisterio ocupan buena parte de su tiempo. Lo cursan de forma 'online', así pueden sacar tiempo para todo. «Estamos en las últimas semanas de entregar todos los trabajos», cuentan. A su vez, están abiertas a los proyectos que les propongan. El armario de cada una de estas gemelas también lo es para la otra. Así disfrutan del doble de ropa y combinaciones. Sin embargo, cada una de ellas tiene definido un estilo personal. Aitana es la que se calza los tacones, mientras que Paula mantiene un estilo 'sporty chic', aunque a ambas les encantan las camisetas que muestran el ombligo y los looks a todo color.

- ¿Armario o vestidor?

Tenemos dos grandes. Teníamos uno, pero como no entraba todo, nuestro padre nos montó otro.

- ¿A qué huele?

¿A felicidad? Y a un cúmulo de ropa (ríen).

- ¿Siempre compartís modelitos?

Sí, todo lo que es de una, lo es de la otra. Si una se compra una camiseta, ya cuenta con que la otra también se lo va a poner, ¡es así de simple!

- Eso de ser dos ¿es una ventaja?

Siempre lo hemos visto así. Tenemos el doble de ropa, una mayor variedad, más colores y mas combinaciones.

- Cuando viajáis por trabajo, ¿cómo lo hacéis?

Metemos ropa dependiendo de lo que tengamos que hacer allí. Si vamos a un evento, llevamos algún vestido elegante. Si es más informal, quizás algo más cómodo. Además, siempre utilizamos básicos.

- ¿Seguís las tendencias?

Sí o, al menos, lo intentamos, aunque tampoco nos volvemos locas. No comparmos muchísimo todos los días. Intentamos aprovechar al máximo cada prenda. Cuando quedamos con las amigas, sí solemos ir a tiendas para ver lo que se lleva. Instagram también ayuda mucho, estamos bastante atentas.

- Entonces, ¿os gusta ir de compras?

Claro, cuando tenemos tiempo y no tenemos que hacer los deberes. Cuando estamos en un momento relajado ¡mucho! Además, nos gusta ir a la tienda física.

- ¿Tenéis el mismo estilo?

Qué va, ¡para nada!

Aitana: Yo suelo llevar más tacones.

Paula: Yo voy más cómoda la mayoría de las veces y con un estilo 'sporty chic.'

- ¿Una prenda fundamental de vuestros estilismos?

Aitana: Las camisetas. Aunque lleves un jersey y aunque no lo lleves, siempre son necesarias. Hay algunas muy divertidas.

Paula: A mí me encantan los jerséis bonitos.

- ¿Cuál es ese accesorio sin el que no podéis vivir?

Los pendientes de aro, nos gustan muchísimo.

- ¿Qué color inunda vuestro armario?

Aitana: Absolutamente todos. Me encanta ir colorida.

Paula: A mí también, aunque los que más me pongo es el azul o rosa, además del negro.

- ¿Y en cuanto a estampados?

Aitana: A mí me gusta el floral, aunque no suelo ponerme muchos, la verdad.

Paula: Yo tampoco, soy más de prendas lisas.

- ¿Estáis obsesionadas con alguna tendencia?

¿Con la de ir cómodas? (Ríen). También nos encantan los 'crop-tops', esas camisetas que muestran el ombligo.

- ¿Cuál es la última prenda que añadisteis a vuestro fondo de armario?

Un vestido rosa que nos regalaron y alguna camiseta o pantalón que compramos.

- ¿Tenéis ropa que os da suerte?

La verdad es que no.

- ¿Cuál ha sido vuestra compra maestra?

Muchas veces, cuando hacemos vídeos, no encontramos las prendas que queremos. Nos pasa sobre todo con los accesorios. Por ejemplo, con las diademas del pelo. Parece que no encontramos las que combinan con nuestros looks. Pero bueno, al final solemos dar con ellas.

- ¿Qué es lo más exclusivo que tenéis?

No tenemos nada que sea 'súper' caro. Con que sea de buena calidad y bonito, nos vale. Nos gusta que sea económico ¿Para qué quieres algo así? Si puedes tener otros dos por el mismo precio…

- ¿Y lo más especial?

Aitana: Toda prenda tiene algo especial, porque cada día te puedes sentir de una manera. Dependiendo de ello, te puede apetecer ir de una manera concreta u otra. Cada ropa tiene su personalidad.

Paula: Para mí lo es el pijama. Nos lo regaló nuestra tía y es 'súper' cómodo ¡Me encanta!

- ¿Qué le robaríais a vuestra madre?

Las chaquetas de abrigo cuando hace frío, esas que abrigan bien. De hecho, ya lo hacemos. Aunque, normalmente, ella echa mano antes a nuestras cosas ¡siempre!

- ¿Cuál es el `must-have´para vosotras esta primavera?

Los 'crop-top', clarísimamente.

- ¿A qué artista admiráis por su estilo?

Vanessa Hudgens o Selena Gómez, nos parece que visten muy bien. ¡Nos encantan!

- ¿Qué consejo de estilo les dais a vuestras seguidoras?

Uno siempre tiene que ir con lo que se sienta cómodo, que se sienta ella misma ¡Hay que disfrutar las prendas! Y si es colorido, ¡mucho mejor! Es que nos encantan los colores (ríen entre ellas).