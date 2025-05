Adiós al típico vestido de invitada: abren solo tres días una tienda en Bilbao con kimonos únicos de Japón.

Virginia Melchor Viernes, 23 de mayo 2025, 18:34 Comenta Compartir

El mes de mayo abre la veda a la celebración: bodas, bautizos, comuniones, graduaciones, cócteles, fiestas... Y entonces surge el temido 'qué me pongo'. Elegir ... un vestido de invitada para una ceremonia puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Pero también es cierto que las tendencias y el protocolo en la mayoría de los eventos han dado paso a un código de vestimenta menos estricto. Por eso, cada vez más personas optan por no complicarse y se decantan por modelos atemporales y versátiles que puedan volver a ponerse después. Frente a una elegancia impostada, se impone un nuevo criterio: ser fiel a una misma. Iñigo Palacio y Naiara Usabiaga, ambos al frente de la firma Arizona Vintage, se han propuesto llenar de originalidad el armario de las bilbaínas esta temporada y han abierto una tienda efímera en Bilbao, The pop up store, en el número 27 de Rodríguez Arias, en la que ofrecen kimonos únicos de Japón. Eso sí, por tiempo limitado, solo hasta este lunes. «Queríamos sorprender con una alternativa al típico vestido de invitada, que al final termina teniendo un solo uso», explican.

Ampliar Esta pareja bilbaína de treintañeros sintió un auténtico flechazo con los kimonos durante su luna de miel en Japón el verano pasado. «Nos enamoramos de esta prenda típica y nos trajimos 80 modelos diferentes para probar suerte. Nos arriesgamos sin saber si iban a gustar, porque hay que tener mucha personalidad para llevarlos, pero están encantando. Mucha gente se los está llevando para lucir en el día a día», cuentan. De hecho, han creado su propia firma, Arima Tokio, bajo la que comercializan modelos de seda, por 150 euros; y otros algo más sencillos por 95. Eso sí, algunos son muy largos, así que ofrecen la opción de acortarlos. «Aquí en la tienda cogemos las medidas a las clientas y después llevamos el kimono a un costurero con el que trabajamos desde hace tiempo para que puedan lucirlo a su gusto». El horario de la tienda es de lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Ampliar En este espacio temporal tampoco faltan complementos con los que dar un toque especial al kimono de invitada. Se pueden encontrar desde bolsos de mano de piel (35 euros) y rafia (25) hasta broches de flor de seda por 15, faijnes para ajustar el kimono desde 45 o collares de piedras naturales desde 25. Están causando furor los tocados japoneses, que apenas les quedan. Y también tienen una colección de gafas de sol de la marca española CityVision. Ampliar Más kimonos el 1 de julio Lo novedoso de su 'pop up' es que van cambiando de artículos de moda y accesorios para ofrecer propuestas totalmente diferentes. Arrancaron en febrero vendiendo abrigos de piel, después llegó el turno de las chaquetas y los vaqueros de Levi's vintage, el mes de marzo lo dedicaron a las gafas de sol de la firma CityVision, en abril se centraron en su propia marca, Arizona Vintage; y ahora triunfan con estos originales kimonos que están a punto de agotarse y que solo podrán adquirirse hasta este lunes. Ampliar «La colección ha sido todo un éxito, así que en quince días volvemos a Japón para poder comprar los máximos kimonos posibles. Para nosotros sería más fácil que nos los enviasen, pero nos gusta elegirlos uno a uno. Quienes se hayan quedado sin su kimono aún están a tiempo, porque Arima Tokio volverá el próximo 1 de julio», adelantan estos emprendedores, que a partir de este martes volverán a vender prendas de segunda mano de su firma, Arizona Vintage, y desde el 2 de junio regresarán con stock de Levis desde 35 euros. Iñigo y Naiara se encuentran en un gran momento profesional porque este viernes han sumado una nueva tienda efímera. La han abierto en San Sebastián, bajo el nombre 'The POP UP STORE By Arizona Vintage', en el número 7 de la calle Loiola, donde a partir de julio también venderán sus deseados kimonos.

