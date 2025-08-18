El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las Ketchup revolucionan Pinpilinpauxa con su famoso 'Aserejé'. Igor Gandiaga

Las Ketchup revolucionan Pinpilinpauxa: «Pocos saben que el 'Aserejé' nació en Bilbao»

Las hermanas Muñoz, Pilar, Lucía y Lola, hicieron vibrar a un público entregado que bailó la coreografía más famosa de 2002 más de veinte años después

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:38

'Aserejé ja de jé'... ya sabes cómo sigue. Las Ketchup llevan más de dos décadas demostrando que un estribillo pegadizo puede convertirse en fenómeno mundial. Hijas del guitarrista cordobés Juan Muñoz 'El Tomate', aquel tema de 2002 rompió todas las listas de éxitos, vendió ocho millones de copias y puso a bailar a medio planeta sin que nadie entendiera muy bien la letra. Número uno en más de una veintena de países, las hermanas Muñoz recalaron anoche en Pinpilinpauxa tras actuar en Finlandia, y lo hicieron ante un público entregado que aún recordaba su famosa coreografía. Con su desparpajo y complicidad, contaron antes de subirse al escenario que su primera actuación como Las Ketchup fue precisamente en Bilbao, que siguen rodeadas de sus amigos de siempre y que, sin la familia y el cariño entre ellas, no habrían aguantado un ritmo tan intenso. ¡Dentro vídeo!

