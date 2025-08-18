Las Ketchup revolucionan Pinpilinpauxa: «Pocos saben que el 'Aserejé' nació en Bilbao»

Virginia Melchor Lunes, 18 de agosto 2025, 07:38 | Actualizado 08:01h. Comenta Compartir

'Aserejé ja de jé'... ya sabes cómo sigue. Las Ketchup llevan más de dos décadas demostrando que un estribillo pegadizo puede convertirse en fenómeno mundial. Hijas del guitarrista cordobés Juan Muñoz 'El Tomate', aquel tema de 2002 rompió todas las listas de éxitos, vendió ocho millones de copias y puso a bailar a medio planeta sin que nadie entendiera muy bien la letra. Número uno en más de una veintena de países, las hermanas Muñoz recalaron anoche en Pinpilinpauxa tras actuar en Finlandia, y lo hicieron ante un público entregado que aún recordaba su famosa coreografía. Con su desparpajo y complicidad, contaron antes de subirse al escenario que su primera actuación como Las Ketchup fue precisamente en Bilbao, que siguen rodeadas de sus amigos de siempre y que, sin la familia y el cariño entre ellas, no habrían aguantado un ritmo tan intenso. ¡Dentro vídeo!