Zorrozaurre también quiere 'Soñar'

A la mayoría de la gente le gusta mucho el megamural ese que hay en Olabeaga y que pone 'Soñar'. Además, se ha convertido ya ... en un icono, en una referencia que remite más a una proyección poética de la ciudad hacia el futuro que a la descripción de un presente amodorrado. Es casi un símbolo.

Ahora Zorrozaurre está preparando algo parecido. Quiere también su 'Soñar', aunque algo más modesto en dimensiones. La iniciativa llega desde la escuela de diseño Kunsthal, con la complicidad de Barbara Kruger (que acaba de exponer en el Guggenheim parte de su obra de letras enormes) y con el brazo ejecutor de Estudios Durero, empresa especializada en impresión digital de gran formato.

Esta semana la junta de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha dado la autorización para realizar una intervención artística en el depósito de aguas que está detrás del edificio Papelera, en Zorrozaurre. Es decir, en la trasera de Kunsthal. Recuerda Gaizka Zuazo, director del centro formativo, que esta estructura se levantó en su día con el fin de formar parte de un sistema de climatización muy sostenible, pero la realidad es que no se usa. Eso sí, «se ha convertido en una estructura icónica», considera. Y de lo que se trata ahora es de darle «una segunda vida».

¿Cómo? Esa es la cuestión. Alrededor del cilindro metálico de diez metros de altura se montará una estructura para, sobre ella, y como una segunda piel, tender una lona tensada en la que, con una tipografía monumental, se lance un mensaje. No será 'Soñar', claro. Pero el concepto es parecido. Además, tendrá vocación de permanencia. Es decir, la voluntad es que pase a formar parte del paisaje de Zorrozaurre en un punto además muy visible, ya que el depósito está junto a la calle Cargueras, a la entrada de la isla por el Sur, tras cruzar el puente de Frank Gehry.

Lo que está aún por determinar es el mensaje que se va a colocar ahí. Saldrá de un concurso dirigido a estudiantes del grado de Diseño Gráfico. Estos jóvenes visitaron el Guggenheim el pasado 3 de noviembre para conocer la obra de Barbara Kruger de la mano de Lekha Hileman, comisaria de la exposición. Y la propia Hileman intervendrá en el proyecto «participando en el workshop de ideación que liderará la diseñadora tipográfica y de marca Laura Meseguer», explican desde Kunsthal. Ahí se ofrecerá a los estudiantes «un valioso feedback sobre el desarrollo conceptual de sus propuestas».

El arte más allá del museo

Esa actividad tendrá lugar los próximos viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre. En ella el alumnado «profundizará en la relación entre concepto, mensaje y tipografía a gran escala, un eje central en el lenguaje visual de Barbara Kruger».

Una vez definido qué mensaje se quiere lanzar y de qué manera hacerlo, Durero realizará la pieza final. Los organizadores de la iniciativa avanzan que la empresa utilizará «un innovador material, Pureti Print, una cobertura transparente que se aplica sobre la superficie impresa». Se trata de una técnica que ya se ha usado en piezas de exteriores para el Guggenheim.

«El proyecto representa una oportunidad única para que el alumnado viva un proceso completo de creación, desde la investigación conceptual hasta la instalación final de una pieza pública», valora Gaizka Zuazo, el director de Kunsthal. Además, añade que la iniciativa «impulsa la conexión entre el arte contemporáneo y el tejido urbano y cultural de Bilbao».

Lekha Hileman, por su parte, destaca que «el intercambio entre artistas consagrados (en relación a Kruger) y jóvenes diseñadores amplifica la lectura del arte contemporáneo». Y añade que «esta intervención proyecta sobre Bilbao la fuerza visual y conceptual de Barbara Kruger, invitando a pensar cómo el arte puede habitar en otros espacios más allá de los museos».