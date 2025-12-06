El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El depósito de aguas tras la escuela de diseño que será objeto de la intervención. Yvonne Iturgaiz

Zorrozaurre también quiere 'Soñar'

Una colaboración entre Kunsthal y el Guggenheim culminará con una obra de gran formato en el depósito en desuso tras la escuela de diseño

Luis López

Luis López

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:45

Comenta

A la mayoría de la gente le gusta mucho el megamural ese que hay en Olabeaga y que pone 'Soñar'. Además, se ha convertido ya ... en un icono, en una referencia que remite más a una proyección poética de la ciudad hacia el futuro que a la descripción de un presente amodorrado. Es casi un símbolo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  2. 2

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  3. 3 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  4. 4

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  5. 5

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  6. 6

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Getxo solicita a la Fiscalía que investigue si hay delito en la reforma de la casa de La Galea
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zorrozaurre también quiere 'Soñar'

Zorrozaurre también quiere &#039;Soñar&#039;