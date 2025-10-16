Yoga y charlas para mejorar hábitos y sexualidad en Bilbao

Juncal Munduate Jueves, 16 de octubre 2025, 01:03 Comenta Compartir

Kobetamendi sustituirá la música para convertirse en escenario de clases de yoga y guías para avanzar hacia una rutina más saludable el próximo sábado 18 de octubre. El evento itinerante de bienestar y vida sana WeLife Tour aterrizará en el recinto de Etxekobe con un programa repleto de actividades para personas interesadas en cuidar su cuerpo, mente y entorno natural. Tras celebrar cuatro ediciones en Barcelona, Alicante, Asturias y Valencia, las jornadas llegan a Bilbao de la mano de cinco expertas que darán las claves para cambiar la rutina a base de pequeños hábitos, mejorar la relación con la comida o disfrutar de la sexualidad a cualquier edad, entre otras. Durante la jornada se intercalarán ponencias, talleres y clases y meditación en un evento que aspira a ser un «punto de encuentro» entre quienes buscan «bienestar práctico y un ambiente cercano».

El día arrancará a las 9:30 con una clase de yoga que dirigirá Sara Ojemabarrena (alias Galae), fundadora de la plataforma de bienestar Breaths & Beats. Con más de 15 años de experiencia como instructora de esta disciplina a sus espaldas, impartirá una sesión «dinámica» que mezclará sonido, artes visuales y movimiento corporal para todas las edades. Tras la clase, los asistentes repondrán energías durante un breve descanso en el que podrán disfrutar junto a los ponentes de un tentempié saludable. Coincidiendo con el ecuador de la jornada, la doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo Beatriz Crespo impartirá el taller 'Microhábitos saludables: cuídate sin esfuerzo, sacrificios ni culpas'. La experta explicará cómo introducir «pequeños cambios saludables» en el día a día «sin cargas, como un ejercicio cotidiano».

Romper con las dietas

A esta le seguirá la nutricionista Gabriela Uriarte, que dará paso a la segunda parte de la agenda con un tema que pocos dietistas se atreven a tratar en consulta: el sentimiento de culpa. En su charla 'Cómo liberar cuerpo y mente de dietas y culpa' la doctora dará todo tipo de herramientas a las participantes para que aprendan a reconciliarse con la comida, a entender el «hambre real» y disfrutar de cada bocado «sin miedo ni calculadoras». Cristina Pérez, responsable de la Unidad Psicológica en la Clínica HLA Vistahermosa, será la encargada de cerrar el ciclo de ponencias con una charla en la que hablará sin tapujos sobre el placer y el deseo a edades avanzadas. En 'Sexualidad activa y responsable: rompiendo mitos y barreras para una vida plena y longeva' la sexóloga pretende reivindicar que el cuerpo «también envejece, sufre y se puede cuidar».

Los asistentes acabarán la jornada bajando pulsaciones a través de una sesión de meditación y respiración que dirigirá Eva Zaballa. La profesora de yoga y fundadora de la 108 Yoga Studio propone parar, inhalar, exhalar y «volver adentro» para anclar la atención y «llevarse a casa un método de calma inmediata». El evento, que cuenta con el patrocinio de Asisa y Cantabria Labs y la colaboración de Gold Collagen, propone una mañana «de experiencias para cuerpo y mente con espectaculares vistas para aquellos que estudian, viven y enseñan el bienestar real».

