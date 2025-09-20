El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
Luis Ángel Gómez

Los vuelos del aeropuerto de Loiu no se han visto afectados

Por el momento no se han registrado cancelaciones ni retrasos

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:00

Tranquilidad en el aeropuerto de Bilbao. El ciberataque contra la empresa que proveé los servicios de facturación y embarque a varios aeropuertos de Europa, no está afectando al tráfico aéreo de Loiu. Al menos de momento.

Fuentes de Aena confirman a EL CORREO que la 'La Paloma' opera «con normalidad». Aseguran que «no se ha producido ninguna cancelación» ni «tampoco se han registrado retrasos». Tampoco se han registrado incidentes en el resto de aeropuertos españoles.

Los problemas más graves se registran en Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín, donde miles se pasajeros se ven atrapados en interminables colas. El ataque ha obligado a realizar los procesos de facturación y embarque de forma manual, lo que ha generado importantes retrasos. Al parecer, la lentitud de las operaciones mantiene a numerosos aviones a la espera de despegar en los aeropuertos, lo que podría trastocar el calendario de vuelos.

