Un avión de Vueling ajeno a esta información despega de Loiu. Manu Cecilio

Un vuelo Bilbao-Lanzarote aterriza de urgencia en Sevilla para atender a un pasajero enfermo

El viajero ha sido trasladado a un hospital de la capital andaluza y el resto del pasaje ha podido despegar de nuevo hacia Canarias

Josu García

Josu García

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:35

Susto a bordo del avión que esta mañana cubría la ruta Bilbao-Lanzarote. El piloto se ha visto obligado a dirigirse de urgencia a Sevilla ... tras sufrir un pasajero un problema médico de gravedad. El viajero ha sido desembarcado y una ambulancia le ha trasladado a un centro hospitalario de la capital hispalense, según han confirmado a este diario fuentes del Servicio Andaluz de Salud. Por el momento se desconoce su estado.

