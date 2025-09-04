Un vuelo Bilbao-Lanzarote aterriza de urgencia en Sevilla para atender a un pasajero enfermo

Susto a bordo del avión que esta mañana cubría la ruta Bilbao-Lanzarote. El piloto se ha visto obligado a dirigirse de urgencia a Sevilla ... tras sufrir un pasajero un problema médico de gravedad. El viajero ha sido desembarcado y una ambulancia le ha trasladado a un centro hospitalario de la capital hispalense, según han confirmado a este diario fuentes del Servicio Andaluz de Salud. Por el momento se desconoce su estado.

La emergencia médica ha surgido en pleno vuelo. El aparato, un 'Airbus 320' de la compañía Vueling, con matrícula EC-MQE había partido de Loiu a las 06.50 horas de la mañana, con cerca de 180 pasajeros a bordo. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un pasajero se ha sentido indispuesto. Eran cerca de las ocho de la mañana.

Cuando el aparato sobrevolaba el Algarve portugués, el comandante ha decidido dar media vuelta y emprender rumbo a Sevilla, ya que por delante no había ningún otro aeropuerto cercano en el que desembarcar. En ese momento se ha activado el protocolo fijado para estos casos y un unidad de emergencias se ha desplazado hasta el aeródromo de San Pablo. La aeronave ha tocado tierra a las 08.45 horas y se ha producido de manera inmediata la evacuación.

El resto del pasaje ha podido continuar el viaje. A las 09.18 horas, apenas media hora después de aterrizar, el 'Airbus 320' ha vuelto a despegar y ha llegado a Lanzarote un poco antes de las once de la mañana, sin mayor novedad.