La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
La mirilla

Voces que emocionan

Concierto del Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, organizado por EL CORREO para sus suscriptores

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:59

EL CORREO ofreció, por cuarto año consecutivo, un concierto exclusivo dirigido a sus suscriptores, tanto de la edición digital como de la impresa, que en la actualidad suman ya más de 26.000 personas. De ellos, 900 tuvieron ayer la oportunidad de asistir al auditorio de la Sociedad Filarmónica, que presentó un lleno absoluto, para disfrutar de una velada musical de gran nivel. Actuó el Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, acompañados por la soprano Ibone Sardón y la pianista Itziar Barredo, bajo la dirección de Urko Sangroniz. El programa incluyó un variado repertorio con obras, entre otros, de Juan de Anchieta, Stephen Paulus, Aita Donosti, José Uruñuela, Xabier Sarasola, Dan Forrest, Aaron Copland, Queen e Itoiz, que hicieron las delicias del público.

