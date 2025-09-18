Voces que emocionan

Tomás Ondarra Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:59 Comenta Compartir

EL CORREO ofreció, por cuarto año consecutivo, un concierto exclusivo dirigido a sus suscriptores, tanto de la edición digital como de la impresa, que en ... la actualidad suman ya más de 26.000 personas. De ellos, 900 tuvieron ayer la oportunidad de asistir al auditorio de la Sociedad Filarmónica, que presentó un lleno absoluto, para disfrutar de una velada musical de gran nivel. Actuó el Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao, acompañados por la soprano Ibone Sardón y la pianista Itziar Barredo, bajo la dirección de Urko Sangroniz. El programa incluyó un variado repertorio con obras, entre otros, de Juan de Anchieta, Stephen Paulus, Aita Donosti, José Uruñuela, Xabier Sarasola, Dan Forrest, Aaron Copland, Queen e Itoiz, que hicieron las delicias del público.

Este concierto se enmarca dentro de la amplia oferta de actividades que el Club de Suscriptores del periódico organiza a lo largo del año. Los miembros del Club disfrutan también de preestrenos de cine, encuentros con escritores, eventos deportivos, citas sociales y gastronómicas en restaurantes de primer nivel, así como sorteos y experiencias exclusivas pensadas para premiar su fidelidad. El evento, que comenzó con la presentación de César Coca, director del Aula de Cultura de EL CORREO, contó con la presencia de la nueva gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, Carmen Martínez Guerra; el odontólogo Jon Iturriaga, Charo Pérez, el joyero Jesús Matia, María José, Maite y Begoña Garay, Emiliano Santamaría, Sania Radovic, Hi Yi, Arantza Díaz, Beatriz Alonso, Mikel de Barrón, Sabina Biggi, María Begoña Giner, Kepa López de Munain, Carlos García, Josune Beaskoetxea, Rafael Cabello, Carmen Grande, Esperanza Pardo, Igor Velasco, Carmen Soler y Sofía Fontán de EL CORREO, Kontxesi Aramburu, Fernando Otalora, Alberto Pérez, Pilar Jaureguibeitia, Victoria Hermida, Pedro Rodríguez Vidarte, Ramón Andraca, Felisa Bilbao, Mari Carmen Ripalda, Mari Carmen Rodríguez, Amaya Beascoechea, Elena Barbero, Amaya Robles, Epi e Inma Vielva, José Antonio Carcoba, Javier González Yábar, Nuria Orcajada, Charo Marquínez, Begoña Cerro, María Teresa Bazo, María Jesús Bringas, Maialen Fernández, María Ángeles Paniego, Aurelio Ortiz, Regina Zuazo, Carmen Carbonell, Miren Sánchez y Yolanda Gómez.

