Las obras de La Viña del Ensanche arrancaron a finales de julio y se prolongarán cuatro meses. Luis Ángel Gómez

La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario

Los tres hermanos que dirigen el negocio familiar, fundado en 1927, mantendrán la «esencia» de local, aunque a la vuelta cerrarán la tienda

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:59

La Viña del Ensanche, uno de los establecimientos hostelero más emblemáticos de Bilbao, se ha tomado «una breve pausa», aunque volverá «como siempre», remarca un ... cartel colocado por Verno, la firma de interiorismo que se encargará de llevar a cabo una «reconstrucción total».

