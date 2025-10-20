El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El eje que conecta General Concha y Hurtado de Amézaga se inaugurará en breve. Yvonne Iturgaiz

Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga

La calle Costa solo se abrirá al tráfico peatonal, además de a los conductores con garajes en la zona

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:50

Bilbao asistirá de forma inminente -se prevé que la apertura se lleve a cabo en los próximos días- a la conexión de Hurtado de Amézaga, ... una de las principales vías de acceso a la ciudad, con General Concha. Ambos ejes quedarán conectados gracias a la eliminación del callejón de Costa -esta arteria cambia su nombre original al perder el término de Particular- como consecuencia de las 28 viviendas que la promotora Inbisa ha levantado frente a la iglesia de la Quinta Parroquia, en el solar que ocupó la histórica marisquería Rimbombín.

