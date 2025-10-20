Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga

Bilbao asistirá de forma inminente -se prevé que la apertura se lleve a cabo en los próximos días- a la conexión de Hurtado de Amézaga, ... una de las principales vías de acceso a la ciudad, con General Concha. Ambos ejes quedarán conectados gracias a la eliminación del callejón de Costa -esta arteria cambia su nombre original al perder el término de Particular- como consecuencia de las 28 viviendas que la promotora Inbisa ha levantado frente a la iglesia de la Quinta Parroquia, en el solar que ocupó la histórica marisquería Rimbombín.

Aunque la constructora ha declinado realizar cualquier comentario a este periódico, la entrega de los pisos está al caer. La idea es que al tiempo que empiecen a ocuparse las viviendas se produzca la inauguración de este tramo. La sintonía entre el Ayuntamiento de Bilbao y la promotora ha sido total desde un principio. Desde que el Consistorio dio luz verde al proyecto urbanístico, se dio por sentado la desaparición del «fondo de saco» que representaba Costa.

Esta arteria, de las más cortas y oscuras de la capital vizcaína, terminaba su breve recorrido justo en la parte trasera del inmueble, que ejerce de muro. El Consistorio autorizó a Inbisa levantar tres alturas más a las cuatro existentes a cambio de realizar un corte al edificio del número 48 de Hurtado de Amézaga con el fin de garantizar un mayor aprovechamiento urbanístico.

Un tajo «coherente»

Este tajo, permitido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), permitirá 'abrir' la calle y situar al mismo nivel calzada y aceras. La intervención, que tendrá un fuerte impacto urbanístico y visual, planteaba, no obstante, algunos interrogantes que se resolvieron rápidamente. Durante algún tiempo persistió la duda de si Costa se terminaría abriendo también al tráfico de vehículos, garantizando el tránsito desde General Cocha a Hurtado de Amézaga.

Los responsables municipales resolvieron las dudas y se decantaron finalmente por la transformación del callejón en «una plataforma de preferencia peatonal. Es lo más coherente con el entorno», justificaron. Solo podrán circular por él los conductores con garajes en la zona, tanto de los antiguos como de los 30 que incluye la promoción de Inbisa. El vial será de salida única, por lo que los automóviles deberán efectuar el giro desde General Concha y en ningún caso por Hurtado de Amézaga.