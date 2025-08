Viajeros bajan a pulso a un discapacitado del tren en Orduña por falta de medios

Los problemas de accesibilidad de la línea de cercanías de Renfe que conecta Bilbao con Orduña parecen no tener fin. Pese a que en 2018, ... el Ministerio de Transportes puso en marcha un sistema para atender la demanda de María Luisa Goikoetxea -vecina de Orduña que llevó a los tribunales a la compañía hasta que consiguió un mecanismo elevador para poder subir y bajar del tren- la historia vuelve a repetirse.

Eukene Bengoa denuncia la situación que su padre, José Luis, de 85 años, viene padeciendo en los últimos meses. El hombre necesita una silla de ruedas para desplazarse. Siempre han utilizado el tren para viajar desde Bilbao a Orduña, donde veranean, y ya son varias las ocasiones en las que la hija, con la ayuda de otros pasajeros, ha tenido que bajar del tren a pulso a su padre. La última ocasión fue este pasado jueves. Su indignación ha llegado a tal punto que decidió grabar la situación y difundir el video.

Según su relato, al llegar a la estación de Orduña, solicitó a los empleados de Renfe que, «por favor», les dejaran utilizar la plataforma elevadora de la que disponen desde el pleito ganado por Maria Luisa Goikoetxea. Eukene asegura que los trabajadores se negaron y alegaron que «la normativa de Renfe» les impedía actuar. «Su respuesta fue que como ella (Goikoetxea) ha ganado en Europa, la plataforma solo la puede utilizar ella», insiste la mujer.

Ante la negativa, Eukene Bengoa se dispuso a bajar del tren a su padre con sus propias manos y solicitó a los mismos trabajadores que le ayudaran, pero, según explica, también se negaron. «Nos dijeron que el personal de la estación no nos podía ayudar. Fue vergonzoso. Al final lo pude bajar gracias a otros dos pasajeros que con su buena voluntad nos echaron una mano», se lamenta. Bengoa no solo denuncia que no les dejen utilizar una plataforma de la que ya se dispone, sino que tampoco recibieran ningún tipo de asistencia o ayuda a la hora de bajar a su padre al andén.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Gobierno vasco -tiene la competencia desde comienzos de año- y con Renfe y en ambos casos sostienen que están «trabajando en reforzar la accesibilidad» de toda la línea.

«No tengo ninguna gana de exponer a mi padre de esta manera, es muy desagradable, pero me pareció tan fuerte que no pude más y pedí que lo grabaran para que la gente sepa por lo que tenemos que pasar», añade Eukene. Asegura que como ella hay muchas personas más que se topan a diario con este «calvario» en toda la línea C3, que conecta Bilbao con Orduña. «Hay una niña con un síndrome gravísimo que también va en silla de ruedas y a ella también le han negado utilizar la plataforma. Es una absoluta vergüenza», recalca. Situaciones similares se dan, sostiene, en municipios como Arrigorriaga, Llodio y Amudio.

«Un hueco enorme»

«Desde Bilbao hasta Orduña, las estaciones son accesibles, hay rampas, tienen señalizada la zona desde donde las personas discapacitadas tienen que acceder al tren, y dentro del propio vagón hay lugares habilitados para ellos. Pero cuando se abren las puertas hay tres escalones y un hueco enorme hasta el andén», se queja. Esto no sucede en otras líneas, ya que están adaptadas para que, cuando el tren para y abre sus puertas, el suelo esté a la misma altura.

María Luisa Goikoetxea se manifestó durante años y acabó acudiendo a los tribunales europeos. Consiguió que el Ministerio de Transportes se comprometiera en 2018 a extender el servicio de rampas móviles para garantizar la accesibilidad a los trenes de cercanías, algo que, parece, sigue sin cumplirse. «¿Qué tenemos que hacer, denunciar todos el caso en Europa?», denuncia Bengoa. Goikoetxea, a pesar de ganar la batalla, ha seguido manifestándose con sus vecinos para pedir un uso indiscriminado del dispositivo en la estación de Orduña.