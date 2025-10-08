Los 21 vehículos eléctricos de Bilbobus cumplen un año cargándose con la energía excedente del metro

El Ayuntamiento de Bilbao presentó en 2023 un proyecto «innovador» para recargar las unidades eléctricas de Bilbobus con el excedente energético del metro. Bajo la ... denominación 'Medusa', la iniciativa, que se puso en marcha hace un año, pretende optimizar las estructuras existentes y que se produzca un ahorro económico y de emisiones. A través de un cable subterráneo que cruza las vías del suburbano hasta las cocheras de la flota de autobuses en Elorrieta, la energía llega a unas electrolineras donde se cargan los vehículos.

Los 14 depósitos de energía repartidos por las cocheras permiten alimentar a los 21 autobuses eléctricos de la empresa municipal. Los vehículos se cargan íntegramente con energía excedente, sin necesidad de nuevas conexiones a la red ni incrementar la potencia contratada. El director general de la empresa Medusa, dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE), Eduardo García, ha explicado este miércoles que el funcionamiento de la conexión inteligente no altera el de Metro Bilbao. García ha aclarado que para cargar los vehículos «no se utiliza la energía de frenada», sino que «nos conectamos a la infraestructura eléctrica» que utiliza el suburbano para sus operaciones.

Sin embargo, «durante el horario nocturno no lo utiliza», por lo que «traemos esa potencia» hasta las cocheras de Elorrieta «controlando los consumos en base al uso que hace el metro». En este sentido, el sistema permite un ahorro a las arcas públicas del Ayuntamiento, ya que el Consistorio sólo abona el coste variable del consumo eléctrico.

Ampliar Un vehículo en un punto de carga que aprovecha la energía excendente del metro. A. P.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha evitado cuantificar ese ahorro económico, aunque sí ha valorado que «la eficiencia energética sea una cuestión que tenga realidades prácticas como en este caso», al tiempo que ha agradecido «la colaboración público-privada» con empresas como Repsol, Alsa, el Eve y Metro. El regidor ha indicado que «los fines de semana resulta más complicado porque las unidades circulan también de noche y hay que realizar balances para ver cómo aprovechar la energía». En cuanto a las emisiones, la conexión ha permitido ahorrar 426 toneladas de CO2 de los autobuses.

«Un proyecto pionero»

La viceconsejera de Transición Energética del Gobierno vasco, Irantzu Allende, ha apuntado que el proyecto 'Medusa' «es pionero a nivel europeo» y permite «avanzar en esa transición justa que queremos en Euskadi». La presentación de los resultados del sistema de carga sostenible ha precedido a una jornada organizada en el Itsasmuseum para abordar las 'Alternativas de suministro eléctrico para la recarga inteligente de autobuses', en la que han participado representantes de la entidades citadas, así como de Confebus y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entre otras.