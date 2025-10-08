El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la cochera de Bilbobus en Elorrieta, con las vías del metro de fondo. A. Peláez

Los 21 vehículos eléctricos de Bilbobus cumplen un año cargándose con la energía excedente del metro

El proyecto 'Medusa' ha permitido ahorrar 426 toneladas de CO2 desde su puesta en marcha

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El Ayuntamiento de Bilbao presentó en 2023 un proyecto «innovador» para recargar las unidades eléctricas de Bilbobus con el excedente energético del metro. Bajo la ... denominación 'Medusa', la iniciativa, que se puso en marcha hace un año, pretende optimizar las estructuras existentes y que se produzca un ahorro económico y de emisiones. A través de un cable subterráneo que cruza las vías del suburbano hasta las cocheras de la flota de autobuses en Elorrieta, la energía llega a unas electrolineras donde se cargan los vehículos.

