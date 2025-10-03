El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la alerta enviada a los móviles en Balmaseda. E.C.

¿Por qué muchos vecinos de Balmaseda no recibieron en sus móviles la alerta de emergencia?

El Gobierno vasco realizó este jueves en la localidad vizcaína una prueba del sistema ES-Alert de avisos a la población en caso de catástrofe

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:20

Inundaciones, grandes incendios y demás desastres naturales. Es de lo que trata de advertir E-Alert, un sistema de alertas en los móviles para que ... la ciudadanía de las zonas afectadas sepa con antelación a lo que se va a enfrentar. Balmaseda y sus alrededores se convirtieron este jueves en un campo de pruebas para esta señal masiva de emergencia. Pese a enviarse con normalidad a las 11.30 horas, muchos vecinos de la localidad vizcaína no la recibieron, tal y como contaron algunos de ellos a Radio Nervión. ¿Fallo del sistema? La razón que explica los problemas logísticos de este experimento para algunas personas es más simple de lo que uno pudiera esperarse.

