¿Por qué muchos vecinos de Balmaseda no recibieron en sus móviles la alerta de emergencia?

Inundaciones, grandes incendios y demás desastres naturales. Es de lo que trata de advertir E-Alert, un sistema de alertas en los móviles para que ... la ciudadanía de las zonas afectadas sepa con antelación a lo que se va a enfrentar. Balmaseda y sus alrededores se convirtieron este jueves en un campo de pruebas para esta señal masiva de emergencia. Pese a enviarse con normalidad a las 11.30 horas, muchos vecinos de la localidad vizcaína no la recibieron, tal y como contaron algunos de ellos a Radio Nervión. ¿Fallo del sistema? La razón que explica los problemas logísticos de este experimento para algunas personas es más simple de lo que uno pudiera esperarse.

Es cierto que esta alerta, consistente en un estridente pitido en los dispositivos con una duración de varios segundos, se envía a todos los móviles de un área de terminada. Pero los usuarios deben tener bien configurados sus teléfonos para poder recibirlas. «Todo un problema para personas mayores que no saben realizar estos pasos», tal y como ponía de manifiesto una oyente de la zona a la citada cadena de radio. Lo cierto es que su activación no es complicada, pero es necesario saber lo que hay que hacer para poder recibir este aviso en caso de catástrofe.

Pasos a seguir para activarlas

En los móviles Android, es necesario ir a Ajustes del teléfono y pulsar sobre el submenú 'Seguridad personal y emergencias'. Una vez allí, hay que activar las alertas inalámbricas y de Protección Civil. En algunos modelos, incluso se diferencia entre notificaciones de crisis sin especificar y las de seísmos. También es aconsejable activar la ubicación para servicios de rescate para que nos puedan encontrar con más facilidad en el caso de derrumbe de edificios, por poner sólo un ejemplo.

En los iPhones, siempre que estén actualizados a iOS 15.6 o superior (el sistema operativo de los móviles de Apple), hay que ir Ajustes y pulsar en Notificaciones. Al final de este submenú, se encuentra la función Pre-alertas de Protección Civil. Sólo hay que activarlo y recibiremos este mensaje de emergencias.

Eso, en el caso de que se tenga un móvil más o menos moderno porque hay personas, sobre todo de edad avanzada, que todavía tienen teléfonos viejos o, directamente, carecen de ellos. Estos vecinos quedaban fuera de este aviso de emergencias, al que sigue un mensaje tranquilizador explicando que se trataba de una prueba y no de una situación real. A otros, por el contrario, les ha llegado la alerta dos veces y, en otras ocasiones, a lo largo de la mañana sin la celeridad que se presupone en el caso de tener que advertir de un desastre natural.

Tras la prueba del E-Alert de Balmaseda, el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Ricardo Ituarte, ha recordado que se trata de «un primer simulacro» llevado a cabo desde el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi 112 SOS Deiak. «Para jugar bien hay que entrenar», insistió. «Es necesario tener un sistema de emergencias que está en permanente evolución y mejora con el objetivo de optimizar la respuesta más adecuada a cada situación, fortaleciendo, al mismo tiempo, la necesaria coordinación con el resto de las instituciones», añadió.

Segunda prueba

De hecho, la de Balmaseda es la segunda prueba que lleva a cabo el Gobierno vasco. La primera se realizó en 2022 en los barrios bilbaínos de Txurdinaga y Andramaria de Begoña (e inmediaciones). «El objetivo es empezar por municipios, seguir por territorios históricos y hacer una prueba también para todo Euskadi», aclaró Ituarte.

Recientemente, los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Cataluña enviaron alertas pertinentes a los teléfonos móviles de sus ciudadanos después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hubiera activado el aviso rojo en buena parte de la provincia de Valencia y Castellón casi un año después de la trágica dana. Recordemos que, en octubre de 2024, la alarma no sonó hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando a esa hora la furia del fenómeno ya produjo efectos catastróficos en la región.

El sistema europeo ES-Alert se apoya en la red de telefonía móvil para enviar notificaciones de emergencia a los dispositivos que se encuentren dentro de una zona de cobertura específica. Dicho sistema funciona sobre cualquier cobertura, de modo que, aunque la red esté colapsada, como suele ocurrir en situaciones de emergencia, sus mensajes tienen prioridad y pueden recibirse incluso aunque la persona usuaria no esté abonada a la red del operador que le presta la cobertura en ese momento.