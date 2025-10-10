United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia La aerolínea de EEUU no desvela aún ni las fechas ni las frecuencias de su ruta pero sí anuncia que también operará con Santiago de Compostela

Una de cal y otra de arena. United Airlines confirmó ayer que el año que viene volverá a operar su ruta Bilbao-Nueva York, que tan buen resultado le ha dado en su primer verano de andadura (alcanzó una ocupación del 89% en julio y agosto). Era un secreto a voces, ya que la compañía estadounidense lleva tiempo vendiendo billetes para este enlace de cara a 2026. Pero faltaba la ratificación oficial. Y ésta llegó en un comunicado que ha traído, no obstante, también una noticia algo inquietante para los intereses vizcaínos. United Airlines volará igualmente a Santiago de Compostela desde la Gran Manzana a partir de la próxima campaña estival.

Es decir, Loiu dejará de tener el monopolio de las conexiones transatlánticas desde el norte peninsular. Para Galicia es una noticia fabulosa. En especial para Santiago, un aeropuerto que cerró 2024 con 3,6 millones de usuarios por los 6,7 millones de Bilbao. ¿Esto es algo bueno o malo para 'La Paloma'? En principio añade competencia en la lucha por uno de los públicos objetivos a los que se dirigen las autoridades vascas:el turista estadounidense. Este tipo de viajero estaba recalando en Bizkaia a la búsqueda de paisaje, tradición, gastronomía, cultura y un clima agradable en verano, alejado del calor del sur y de las islas. Salvando las distancias, Euskadi y Galicia comparten algunos paralelismos en su oferta turística.

Pero también es cierto que pueden darse algunas sinergias. El Camino de Santiago entra a España por Navarra y acaba en la capital gallega. No es descabellado pensar que haya viajeros extranjeros que desembarquen en Bilbao para hacer el recorrido y se vuelvan al otro lado del Atlántico desde Galicia. Quizás sea pronto para analizar la repercusión de la ruta a Santiago, un enlace que, a priori, parece quitarle algo de protogonismo y mercado a Bilbao.

¿Un nuevo modelo de avión?

En su comunicado, United se reafirma en su intención de volar a Loiu y la confirma como su quinta conexión con España:Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca y la capital vizcaína. Ahora añade una sexta (Santiago). Pero la aerolínea, siempre muy prudente y reservada con sus planes, no aclara si habrá un aumento de frecuencias con 'La Paloma' (recordemos que este verano han sido tres vuelos semanales por sentido) ni las fechas concretas de operación. En ambos casos se esperaba una mejora con respecto a la operativa de este 2025, que funcionó desde el 31 de mayo hasta el 24 de septiembre. Ahora podría comenzar el 22 de mayo.

En la nota con motivo del lanzamiento de su conexión con Santiago, la aerolínea estadounidense aporta una pista sobre un posible cambio de avión. United volará a Galicia con un 'Boeing 737-Max8' de última generación, con 166 asientos (10 menos que el 'Boeing 757' que se ha usado este año en Loiu). Quizás uno de los cambios en la ruta Nueva York-Bilbao pudiera venir por ahí:una aeronave con algo menos de capacidad pero más avanzada y capaz. Un aparato que tiene un consumo de combustible menor que el 757, lo que puede contribuir a elevar la rentabilidad de la ruta.

