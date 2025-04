El trueque florece en Portugalete

Según datos del Gobierno vasco, en 2018 los vascos tiramos 40.000 toneladas de textiles, y aunque parte se destinó a reutilización y reciclaje, 9. ... 839 fueron para revalorización energética en la incineradora y 21.965 a vertedero. Todo ello pese a que es la comunidad que más resiuduos de este tipo recicla. La asociación Truke Azoka Solidarioa celebra, normalmente cada primer domingo del mes de octubre a junio, excepto cuando hay otros eventos, un mercado de trueque en el mercado de abastos de Portugalete de la calle Coscojales. Lleva en funcionamiento exactamente 11 años, pero es ahora, cuando hay una mayor conciencia ambiental, cuando cuenta con muchísimos adeptos. En este tiempo han contribuido a recuperar miles de toneladas de textiles, juguetes.... «Ni lo sabemos, una pasada», cuentan las organizadoras. De hecho, muchas personas se apuntan en el calendario las fechas - las siguientes ediciones serán el 4 de mayo y el 1 de junio- y acuden cada edición de la feria, que suele celebrarse de 11.00 a 13.30 horas.

El proceso es simple. Cada persona lleva una bolsa de rafia -o incluso un carro- con ropa o juguetes que ya no use. Tienen que estar en buen estado, sin bolas, sin descosidos ni descoloridas. Después, la organización las clasifica y en su caso, devuelve al dueño los que no están en buen estado. «Sólo aceptamos lo que puede tener una segunda vida», aclaran. A continuación, el usuario, al que dan un ticket, llena la misma bolsa con las prendas u objetos que sean de su agrado. La sección de bebé siempre es un éxito, con un constante trasiego de prendas que vienen y van. Los voluntarios se organizan con chalecos de colores: las que atienden la recepción de prendas y las dudas llevan el naranja. Cada edición unas 200 personas acuden a intercambiar ropa y otros objetos.

El mercado ha cambiado mucho. En sus inicios, los particulares realizaban trueque entre ellos. Ahora, cada mes se mueven toneladas de productos, desde ropa, hasta bolsos o juguetes. Nagore Calvo, secretaria e impulsora de la entidad, que cuenta con 17 miembros, relata que nació para «concienciar a la gente en que se puede dar una segunda vida a las cosas, en el no consumismo exacerbado. Ahora ya está bastante arraigado. Cada vez vienen más personas. A veces la gente se lleva más de una bolsa pero tampoco pasa nada, porque lo importante es reutilizar», relata.

En el caso de los juguetes, el trueque es muy singular. «Ya llevamos tiempo concienciando a los niños para que aprendan que no hace falta tener tantos juguetes, que pueden traer los que no usen y coger aquí uno nuevo». Los propios críos llevan los que no usan y adquieren los que quieren y pasan una mañana muy divertida.

Donaciones

«Ha cambiado mucho. Antes el cambio era de prenda por prenda y ahora ya es por volumen», cuenta la presidenta de la asociación, Estíbaliz Nuñez, una de las integrantes más veteranas. Este domingo, además, recaudaban dinero para un perrito que está en acogida y al que tienen que hacer un estudio veterinario. También ayudaba a la gente Javier Arauzo, de 75 años, voluntario de la asociación, que echa un cable a Laura, su hija, de la junta directiva. «Hay gente que viene muy habitualmente», relatan. «Familias enteras. Los niños a cambiar sus juguetes y las madres la ropa de los críos, que se les queda pequeña enseguida».

Ampliar El intercambio de juguetes causa furor entre los niños. Yvonne Iturgaiz

Por ejemplo, Idoia Martín es una usuaria que acude habitualmente. «Suelo venir cuando puedo. Dejamos lo que ya no necesitamos y cogemos cositas que nos vienen bien para los niños o para mí», explica. «Lo hago por conciencia ambiental, para evitar el consumismo tonto. A veces tiramos cosas que están en buen estado y al final van a contenedores de reciclaje y no sabemos cómo acaban o a la basura, que es todavía más triste, o terminan en ríos del tercer mundo y contaminando». Su madre, Carmen Barbosa, cuenta que el intercambio «es una forma de ahorrar en la tienda, a mí me viene fenomenal. De hecho, todo lo que llevo puesto es de aquí». El peque Alain Ruiz también es asiduo al mercado de trueque y había cogido «un avión de la Patrulla Canina para mi hermana. Un camaleón que se mueve y saca su lengua, una tortuga ninja... A cambio de unos coches, unos juguetes pequeñitos como estos y un peluche».

Madeli Peña, también de la junta directiva, es la tesorera de la asociación organizadora. La asociación precisa elementos como mesas o burros de ropa. Acepta donaciones de todo tipo y colabora con un sin fín de entidades solidarias. Hacen acopio del material sobrante en una lonja cedida por el Ayuntamiento, a donde se trasladan cada edición con varios coches para organizar el mercado. «Derivamos muchos productos a asociaciones. Hoy nos han llegado unas mantas, las hemos donado a la protectora», explican. Han enviado productos a la catástrofe de Valencia, a los refugiados del Aita Mari o a Ongi Etorri Errefuxiatuak, han organizado recogidas para el Banco de Alimentos... Colaborar con otras entidades solidarias también forma parte del espíritu de la asociación. Entidades animalistas y de toda índole suelen compartir el espacio del mercado.

Hoy se hallaba en el exterior, por ejemplo, la asociación Gureak. Tiene 6 años y su sede está en Santurtzi, aunque funcionan con residencias caninas y casas de acogida. Ahora mismo mantienen a 22 animales, incluso cedidos por casos de maltrato o abandono o porque «directamente que las administraciones no se hacen responsables a pesar de ser responsables», explica la presidenta, Ohiane Herrera.

«Y es que todos esos gatos que vemos en la calle son producto del abandono, del nacimiento descontrolado, de la falta de responsabilidad de la Administración por no haber intervenido antes e implementar políticas de protección como de particulares que lo que han hecho es abandonar a sus animales», relata Herrera. Ahora han tenido a dos gatos ingresados y uno de ellos sigue hospitalizado, y solo estos tratamientos costarán cerca de 4.000 euros, dinero que tratan de recaudar como pueden. «En ocasiones Truke Azoka Solidarioa nos redirige donaciones, pero si no nosotros también a través de nuestras redes sociales hacemos llamamientos y nos donan muchísimo material». Así que venden a través de estos eventos, hacen sorteos a través de redes, reparten lotería, calendarios...