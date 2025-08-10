Tomates a 6 euros, quesos a 13... el público abarrota el mercado de San Lorenzo pese al calor

Dicen que a quien madruga... pero ni siquiera los compradores más tempraneros han podido librarse esta mañana del calor en las plazas de San Nicolás ... y Bihotz Alai de Algorta para hacerse con los productos más codiciados del agro vasco. En plenas fiestas del Puerto Viejo, el tradicional mercado de San Lorenzo ha congregado a cientos de personas alrededor de sus más de 60 puestos de hortalizas, paté, queso y txakoli, entre otros. El bullicio ya se sentía en la zona desde las diez de la mañana, cuando los puestos comenzaron con la venta de productos. Mientras trataban de buscar la sombra bajo los toldos de las casetas, getxotarras y compradores de localidades vecinas esperaban su turno para adquirir sus productos favoritos.

Ane y Sonia no podían evitar mirarse con cara de sorpresa cuando desde uno de los puestos de hortalizas les respondían a la pregunta de 'a cuánto está el kilo de tomate'. «¡6 euros!». Aún así, no se pudieron resistir a comprar: «Sabemos a lo que venimos, al final, estamos pagando por calidad», admitían. Los precios de los productos se han mantenido en comparación con la edición anterior. El kilo de tomate sigue rondando los 4 y los 6,5 euros, el tarro de miel está a 10 euros, el kilo de guindillas a 22 y media cuña de queso no baja de los 13 euros. «Intentamos ser justos con los precios, pero todo se ha encarecido, y nuestro producto también», admitía Iker Ulibarri, productor de quesos.

Los compradores se resignaban a pagar precios más altos, de hecho, puestos a rascarse el bolsillo, buscaban aquellos productos que también suelen estar a precios altos en el supermercado. Andoni, acompañado de su mujer y sus hijos, venía desde Bilbao con una misión clara: adquirir vainas, aunque sus descendientes no parecían estar muy de acuerdo con la idea. «Con lo caro que está el kilo, aprovecho para comprar aquí, me genera más confianza», afirmaba. Los artículos con etiqueta 'eco' también se van haciendo un hueco, a pesar de que todavía no parecen atraer tanto a los clientes. «No creo que la gente se anime a comprar más este tipo de producto por la etiqueta, creo que lo que buscan es calidad», explicaba Ulibarri.

Pagos con bizum

Los puestos de productos vegetarianos -sin contar los de hortalizas- y aptos para otro tipo de paladares, también van proliferando, aunque en menor medida. En el puesto de Olatxuko Laboreak, Haizea Bengoetxea ofrecía patés veganos y mermeladas artesanales sin azúcar. «Cultivamos las frutas y las verduras y flores y luego producimos las conservas en el obrador», contaba.

Y a la hora de rascarse el bolsillo, todos o casi todos sabían que era indispensable llevar efectivo. El puesto de quesos de Iker era uno de los pocos que admitía pagos con tarjeta aunque, en algunos se aceptaba el pago con bizum.

Para los que aún seguían con ganas de fiesta, en las txosnas seguía el ambientazo. Allí mucho acudieron a degustar los tradicionales talos, sidra y txakolí amenizados por trikitilaris y gaiteros. La jornada culminará a última hora de la tarde, a las 20.00 horas, con la coral local Biotz-Alai, que clausurará el día festivo en Muxikebarri con su tradicional concierto.