Una tienda de diseño intentará relanzar el área comercial de Azkuna Zentroa

Pese a que hubo algún interesado en ello, nunca se concibió como una gran superficie comercial al uso. Tanto es así que el entonces alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, le pidió expresamente a Philippe Starck, el arquitecto que lideró la transformación de La Alhóndiga, que no incluyera escaleras mecánicas en el ambicioso proyecto. La filosofía de un centro de eminente corte cultural y de ocio si acaso se prestaba a pequeños negocios vanguardistas que han ido ocupando el lateral derecho de la planta baja sin demasiado éxito. Ahora una nueva tienda de diseño, bautizada como 'DendAZ. This is Basque Design' tratará de invertir esa desfavorable tendencia promocionando productos de empresas y artistas de Euskadi, Navarra y Aquitania. ¿Será esta la receta definitiva? Los responsables de Azkuna Zentroa esperan que sí.

La inauguración de este local, que se producirá oficialmente en la tarde de este martes, es el enésimo intento por relanzar la raquítica actividad comercial del histórico edificio situado en Indautxu. Tiendas de recuerdos, de cajas de fotografías, de vajillas y de artículos corporativos no han dado con la tecla desde que el antiguo almacén de vino reabriera sus puertas en mayo de 2010. Y eso pese a que alrededor de 5 millones de visitantes se pasean cada año por su atrio. La discreta señalización y la escasa iluminación han jugado en contra de esos negocios, cuya actividad ha contrastado de manera ostensible con el frenético ritmo de los cines Golem y equipamientos deportivos como la piscina y el gimnasio.

El proyecto que se pone en marcha ahora se ha venido trabajando durante más de un año en una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, la sociedad foral de promoción económica Beaz y la Asociación de Diseñadores de Euskadi (EIDE). El local, de 150 metros cuadrados, servirá para que 21 artistas, dos librerías y cuatro bodegas expongan productos «con un alto componente de diseño y con potencial para su comercialización internacional». Ropa, botellas de vino, libros, elementos de decoración y merchandising corporativo de Azkuna Zentroa pueblan este espacio diseñado por Pez Studio donde predominan las maderas elaboradas por talleres artesanos vascos. Además, el mobiliario está compuesto por elementos móviles de manera que la tienda pueda configurar su distribución para acoger exposiciones, presentaciones y talleres.

En constante renovación

Más allá de la faceta de ventas, la tienda aspira a convertirse en un espacio híbrido para «visibilizar» producciones autóctonas. «Tenemos decenas de creadores que deben estar presentes en toda la cadena de valor. Hay que crear conexiones entre los artistas y el público porque el diseño es una experiencia», ha destacado Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa. El responsable también ha adelantado que a partir de septiembre se lanzará una programación de actividades y que el comercio tendrá una estrecha vinculación con el resto del centro cultural. Tanto que en determinados momentos podrá extenderse al atrio, a la sala de exposiciones o incluso al foyer del auditorio. Será, además, un lugar en constante mutación. «Cada seis meses irán cambiando algunos artistas. Así descubriremos nuevo talento y aseguraremos la renovación», ha agregado.

El impulso comercial vinculado al sector del diseño también es un paso estratégico para Bilbao en general. «Es un paso más en la apuesta para ser una ciudad del diseño y de la cultura», se ha congratulado el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria. No en vano, la capital vizcaína es una de las integrantes de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco. «Identificamos la creatividad como factor clave para el desarrollo económico sostenible. Este tipo de acciones materializan los compromisos adquiridos en esta red. Es una estrategia global para generar economía con empleo cualificado y fortalecer la especialización», ha precisado el edil. Paralelamente, el Ayuntamiento continúa inmerso en su intento de atraer prestigiosos centros internacionales de formación en el área de las industrias creativas.