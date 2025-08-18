El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Zamudio sentido Galdakao

Sorprenden en pleno robo a dos hombres en el interior de un bar en Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a dos varones de 34 y 53, ambos con antecedentes policiales

Leire Moro

Leire Moro

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:27

La Ertzaintza detuvo a dos hombres de 34 y 53 años en la madrugada de este lunes en San Adrián. Tras recibir el aviso de un robo con fuerza -a las 4:00 horas- en un local hostelero del barrio bilbaíno, varias patrullas de Protección Ciudadana acudieron al lugar y sorprendieron a los dos varones en el interior. Ambos arrestados tienen antecedentes policiales y ya han pasado a disposición judicial.

Los agentes observaron a través de las ventanas a dos hombres en el interior del establecimiento. Al parecer, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, los cacos habían entrado por una ventana lateral que se encontraba fracturada, tras ser golpeada con una tapa de alcantarilla de las inmediaciones.

Los presuntos ladrones dejaron junto a la ventana de acceso gran cantidad de paquetes de tabaco, procedentes de una máquina expendedora del establecimiento. Una vez que salieron al exterior, fueron detenidos por las patrullas acusados de un delito de robo con fuerza. Durante el registro de los arrestados, encontraron un destornillador, probablemente utilizado durante los hechos.

