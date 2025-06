«La situación es casi inasumible, pero nunca diremos que no acogeremos a más menores»

Citarse con la diputada general permite pasear con cierta libertad por el Palacio Foral y dedicar un momento a contemplar su abrumadora historia y su ... encanto. Un pequeño privilegio mientras se realiza el reportaje fotográfico. 125 años cumple el emblemático edificio el mes que viene. Elixabete Etxanobe (Otxandio, 1978) lidera el Gobierno territorial desde el verano de 2023 y hace balance en el ecuador de su mandato. «Los grandes proyectos ya están en marcha, pero seguimos sembrando».

- ¿Dos años dan para dominar la Diputación y abarcar todas sus cuestiones?

- Conocía la institución antes de ser diputada general, y eso ayuda. Hemos hecho muchísimas cosas en cuestiones que para nosotras son nucleares. Contribuir a la generación de empleo y actividad económica, la transición de los cuidados de larga duración, el transporte...

- ¿Cuál es el tema que más le preocupa?

- La calidad de vida de las personas, pero más que preocupar diría que es lo que me ocupa. Nuestra acción está muy centrada en eso y la herramienta principal es la fiscalidad, que va mucho más allá de recaudar impuestos. Es saber utilizar la capacidad que nos da el Concierto Económico y ponerlo al servicio de las preocupaciones que tiene la gente.

- ¿En el ecuador del mandato tiene más proyectos por iniciar o por acabar?

- La mayoría de proyectos importantes ya están en marcha, pero estamos plantando semillas de otras cosas. Quizá no sean las cuestiones más grandes por tamaño o inversión, pero son muy relevantes. Por ejemplo, hace unos días pusimos en marcha un foro interistitucional para abordar cómo vamos a envejecer, qué hacemos con esta mayor longevidad. Quizá para el gran público no sea muy relevante pero es un tema que debemos abordar ya como sociedad.

- O sea, que están en el momento de sembrar.

- Estamos en fase de todo. La Diputación no se ha inventado con la llegada de este Gobierno, hay planes y una forma de hacer que viene de antes y no queremos perder 'punch'. El objetivo es mejorar la calidad de vida y seguir avanzando.

- Bizkaia roza el pleno empleo pero es muy complicado alquilar o comprar una vivienda. ¿Se puede avanzar así?

- Aunque no sea nuestra competencia no nos abstraemos de ese problema que afecta a tanta gente, sobre todo jóvenes con esa necesidad y esa dificultad. También nos lo dicen las empresas: la vivienda está jugando en contra cuando intentan atraer trabajadores. Por eso el asunto es uno de los puntos principales de la revisión fiscal.

- ¿Puede la Diputación hacer algo más que 'tocar' la fiscalidad para contribuir a elevar la oferta de pisos tal y como están las cosas?

- La fiscalidad no es una herramienta menor, contribuye de una manera muy importante y creo que la hemos utilizado bien.

- Hace justo un año alertaba de la saturación de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados y siguen llegando chavales. ¿Hay algún límite?

- Estamos cerca de que la situación sea inasumible, pagamos la irresponsabilidad de otras comunidades gobernadas por el PP que se resisten a dar sus datos de acogida e impiden un reparto justo y equitativo.

- ¿Inasumible significa dejar de acoger menores?

- Aunque sea inasumible nunca vamos a decir que no acogemos más, tenemos una obligación legal y seguimos haciéndolo de forma impecable a pesar de todo. El problema es que como otros no asumen su responsabilidad llegan aquí y los recibimos. Llevamos dos años abriendo recursos.

-¿Cuántos centros de acogida más se pueden abrir?

- La cuestión no es abrir más, la cuestión es que hay que solucionar esto.

- Han declarado la situación de excepcionalidad y eso les permite acoger menas sin darles una formación antes obligatoria. ¿Qué sentido tiene en plena crisis demográfica no darles herramientas que faciliten su integración y arraigo cuando sean mayores de edad?

- Seguimos ofreciendo un proyecto educativo en casi todos los centros, pero necesitamos profesionales con una determinada formación, experiencia y nivel. Y no hay. El problema es que no encontramos. Cuando hablamos de que nos obligan a destinar muchos recursos no solo es dinero.

- El lehendakari llamaba hace unos días a reflexionar sobre «la inmigración que nos llega y la que necesitamos». ¿A Bizkaia llega la que se necesita?

- No creo que sea una cuestión en la que podamos elegir, no es controlable. Lo que es una evidencia es que en el futuro en Bizkaia vamos a necesitar personas en todos los ámbitos.

- La crisis demográfica está obligando ya a cerrar algunos colegios y parece que eso solo es el principio. ¿A qué queda abocada Bizkaia sin relevo generacional?

- No es algo que nos podamos permitir y por eso tenemos varios programas en marcha. Garantizar el Estado de bienestar está muy vinculado a tener un tejido empresarial fuerte que necesite personas en toda la cadena. Personas con una formación menor o mayor.

- ¿Y si tenemos empresas punteras pero no mano de obra?

- La cosa es que sean modernas y con proyectos interesantes para atraer gente de fuera.

- ¿Damos por hecho entonces que el futuro pasa por atraer gente de fuera?

- Pasa por eso y porque consigamos que nuestros jóvenes elijan vivir aquí. Atraer y retener.

- Durante la campaña electoral de 2023 dijo que el Guggenheim de Urdaibai se haría «sí o sí». ¿Sigue igual de convencida hoy por hoy?

-Sigo pensando que es una oportunidad y un proyecto hecho a la medida de la comarca desde el punto de vista ambiental, social y económico. Quizá en campaña no, pero desde poco después ya dije públicamente que el proceso para determinar su viabilidad es complejo y largo. Ahora estamos en eso, la decisión final no está tomada.

- Tienen en marcha un proceso de escucha que busca, entre otras cosas, diferenciar discursos «públicos y ocultos» sobre el proyecto. ¿Creen que se ha impuesto un clima político o social contrario al museo en Urdaibai?

- Somos conscientes de que hay vecinos con una opinión negativa y otros que estando a favor quizá no la quieran expresar. El proceso de escucha será un espacio seguro para que la gente dé su opinión. Yo quiero llamar al sosiego, hay tiempo para todo aún.

- Y siendo una cuestión con un barniz político tan evidente y que genera tanta sensibilidad, ¿le parece adecuado que la entidad elegida para realizar el estudio de opinión la fundara el lehendakari Ibarretxe?

- Me parece una buena elección, es un grupo experto en estos procesos y harán un buen trabajo.

El metro y el subfluvial

- La final de la Europa League fue un éxito organizativo como antes lo fue el Tour. ¿Y ahora qué se puede acoger de ese nivel?

- Aspiramos a atraer más eventos internacionales que interesen a la ciudadanía y que nos ayuden a posicionarnos en el mundo. Esto no va solo de atraer turismo, si lo organizas bien demuestras que eres un país solvente y a las instituciones nos ponen ese sello que sirve para muchas cosas. No es casualidad que el Euskalduna esté lleno de eventos todo el año.

- Aparte de ser una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030, ¿en qué más están pensando?

- No puedo decírselo.

- Deporte, música...

- Sí, por ahí.

- Empieza a generarse un debate en la calle en torno al turismo. ¿Cree que bordeamos la masificación?

- A mí no me consta.

- ¿Eliminar la lanzadera de metro del proyecto del subfluvial pone en riesgo los 200 millones que Europa se ha comprometido a aportar a la obra por el componente 'verde'?

- No creo que eso pueda pasar. Si se construye o no la lanzadera lo debe decidir el Gobierno vasco, que es el competente en cuestiones ferroviarias. Nosotros dejamos todo preparado y, si más adelante se decide añadir, podrá hacerse porque hay hueco.

- Su predecesor Unai Rementeria y el ahora lehendakari, Imanol Pradales, dieron por hecho en su momento que este ramal se iba a hacer. ¿Qué ha pasado?

- No sabría decir si lo dieron por hecho. Ahora mismo no hay una decisión tomada.

- Hay colectivos vecinales en Rekalde que no tienen claro que la Diputación esté dispuesta a financiar el 50% de la Línea 4 de metro. ¿Es así?

- El proyecto de la Línea 4 es fruto de un acuerdo que extendía su trazado desde Alonsotegi hasta Abando y ahora se ha cambiado. La necesidad no está en el centro sino en conectar comarcas con el centro. No es que no queramos pagar el 50%, es que no financiaremos una línea que no atienda esta necesidad de Las Encartaciones.

- ¿No tienen claro que la L-4 vaya a llegar hasta Las Encartaciones? El proyecto presentado por el Gobierno vasco lo incluye, aunque es verdad que sería una segunda fase a expensas de que se transfiera la línea de Feve.

- Evidentemente, si no ya habría un acuerdo de financiación.

- ¿Se puede compatibilizar la necesidad de levantar parques eólicos y su elevado impacto ambiental? La preocupación la ha expresado su propio equipo.

- Necesitamos una planificación que tenga en cuenta las limitaciones de cada territorio y las zonas en las que no se podría actuar. Me consta que el Gobierno vasco está en eso.

- Se refiere al Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que sigue sin fecha de aprobación. Pero mientras tanto el rechazo social a este tipo de infraestructuras crece entre colectivos vecinales y alcaldes de todos los colores.

- Hay que ir pensando en alcanzar un consenso político y social porque hay que avanzar. No podemos hacer una apuesta por las renovables y no querer tener un molino en ningún sitio. En algún sitio tienen que estar.