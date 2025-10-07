Semana de cambios: la Aemet anuncia una nueva vaguada que traerá lluvias a estas zonas El jueves empeorará el tiempo con el regreso de las precipitaciones

La Aemet ha advertido de un cambio del tiempo a partir del jueves por la entrada de una vaguada fría que volverá a dejar lluvia en varios puntos de la geografía española. En algunas zonas del Mediterráneo se prevén de nuevo fuertes tormentas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos amarillos. En Bizkaia, no atacará de forma tan intensa, pero sí se espera un episodio de chubascos débiles que se prolongará hasta el viernes. Pero no mucho más. Para el fin de semana, vuelven el sol y las máximas cercanas a los 25 grados, un tiempo más primaveral que otoñal.

Este martes predominará la estabilidad. Será similar a la jornada de ayer, incluso, con más calor. En el territorio se prevén máximas de entre 26 y 27 grados y cielos despejados. Al día siguiente, las temperaturas descenderán de forma ligera y aumentará la nubosidad, según pronostica Euskalmet.

Predicción semanal:

🌞Lunes y martes: predominio de sol, sin precipitaciones.



«El viento soplará del oeste y del noroeste y las nubes irán ganando terreno con el paso de las horas. Por la mañana todavía se abrirán claros y en muchas zonas el ambiente seguirá siendo soleado, pero durante la segunda mitad del día esperamos un aumento algo mayor de la nubosidad. No se descartan algunas gotas en puntos de la vertiente cantábrica por la noche», señala la Agencia Vasca de Meteorología.

El jueves será el día en el que la situación empeore de forma considerable. La 'culpable' es una «vaguada fría en altura» que en la Comunidad Valenciana y Baleares se hará notar con precipitaciones «fuertes o localmente muy fuertes y acumulados de lluvia significativos», indica el organismo estatal. En el Cantábrico, sin embargo, se esperan lluvias «débiles». También bajará el mercurio: en Bizkaia no se prevé rebasar los 20 grados.

Vuelve el calor

Con todo, no se trata aún de temperaturas demasiado bajas para la época del año en la que estamos. Al día siguiente, la situación será similar por el impacto de un frente que se presenta con «incertidumbre», tal y como señala la Aemet en su pronóstico semanal. En el caso del territorio, el tiempo mejorará de cara al sábado y el domingo: por el momento, se prevén cielos despejados y máximas de en torno a 24 grados.