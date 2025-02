'Todos somos sardinas' gana el concurso municipal de carteles de Carnaval con un guiño a la igualdad

Bilbao ya tiene imagen para su Carnaval, que se celebrará del 27 de febrero al 4 de marzo. Elena Echeverría, logroñesa de 28 años, ha ... ganado el concurso municipal de carteles de la fiesta más desenfadada del año con la obra 'Todos somos sardinas'. Esta diseñadora gráfica ha sentido pasión por el dibujo desde que era pequeña. Hace seis meses emprendió una nueva trayectoria profesional como 'freelance' después de trabajar durante tres años en una empresa, y ha decidido apuntarse a concursos de diseño para afinar su estilo y darse a conocer.

«Me llena muchísimo el ámbito artístico. Me apetecía hacer algo creativo. He escogido las sardinas porque son algo significativo y las he disfrazado de forma diferente para destacar la importancia de la igualdad en la diversidad. Somos una comunidad y creo que es importante celebrarlo y disfrutar de ello», ha explicado Echeverría en conversación teléfonica con EL CORREO.

Ampliar Presentación del cartel ganador del Carnaval 2025 en el Ayuntamiento de Bilbao. Mireya López

Ampliar Elena Echeverría, ganadora del concurso de carteles de Carnaval de Bilbao 2025.

En la obra, protagonizada por el color azul, se puede ver un grupo de sardinas que visten de forma diferente pero que permanecen en grupo con la baldosa de Bilbao de fondo. Una de ellas luce una camiseta del Athletic. ¿Eres del equipo rojiblanco? «Mi pareja sí que lo es. No nos perdemos ningún partido en casa y por eso le tengo un cariño especial. No podía faltar».

Echeverría ha tardado 15 días en elaborar el boceto final. «Dedicaba unas dos o tres horas. Primero hice el grabado a mano y después fui haciendo el montaje. El estilo de la imagen es un poco 'naíf' y por eso quise apostar por un titular más modernista. He usado el azul porque contrasta con el resto de tonalidades. Soy muy perfeccionista y no paré hasta conseguir el cartel que quería tener», asegura.

185 obras presentadas

A pesar de ser de Logroño, siempre ha tenido gran vinculación con Bilbao, y ha recibido la noticia con «muchísima ilusión y también con nervios». «Me encanta la ciudad. Tengo muchos amigos y siempre que puedo me intento escapar un fin de semana. Eso sí, nunca he estado en carnavales, pero este año no me los pierdo. La gente de aquí vive las fiestas con buen rollo; hay gran ambiente y eso me gusta mucho. Se festeja en comunidad y es precisamente lo que quiere transmitir el cartel».

La noticia se ha dado a conocer este jueves en una rueda de prensa presentada por Itziar Urtasun, concejala de Fiestas, que también ha formado parte del jurado junto a los ediles Asier Abaunza y Xabier Jimenez; la representante de Bilboko Konpartsak, Irati Cifuentes; la responsable de la sala Uribitarte40 de BilbaoArte, Helena López; la periodista Sandra Atutxa; la emprendedora y orientadora en crecimiento personal y emprendimiento a mujeres migradas, Maylin Vergara; la directora de arte de Triángulo publicidad, Teresa Azkona; y la actriz y directora Gemma Martínez.

La obra de Elena Echeverría se ha impuesto entre las seis finalistas ('Que viva la calle', 'Un juicio con sorpresa', 'Inauteri koplak kantari', 'Jauzi hirukoitza' y 'Volando voy') y los 185 trabajos que se han presentado este año, procedentes de Euskadi pero también de otros países: Alemania, Ecuador, Cuba, Chile, Argentina, México, Colombia y República Dominicana. Este 2025 se han emitido un total de 4.119 votos, tanto presenciales como de forma online.