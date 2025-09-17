Ropa o zapatos con hasta un 80% de descuento: el mercadillo de gangas regresa al Casco Viejo Moda, complementos, calzado, decoración, hogar, óptica, cosmética, libros... Los comercios sacarán a la calle el stock sobrante de la campaña de verano a precios muy reducidos

Silvia Osorio Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:36

Como en cada fin de temporada, el Casco Viejo de Bilbao volverá a convertirse en un gran escaparate al aire libre con la celebración de la edición número 42 del Ganga Market, el mercado de gangas más veterano de Euskadi. La cita tendrá lugar este jueves, viernes y sábado 18, 19 y 20 de septiembre. Más de un centenar de comercios sacarán a la calle miles de artículos a precios muy reducidos, incluso, con descuentos del 80 y el 90%. Chollos en toda regla.

Organizado desde 2005 por la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Zazpi Kaleak, de Bilbao, este evento se ha consolidado como una cita clave para el pequeño comercio bilbaíno, que en dos ocasiones al año, al final del verano y del invierno, libera stock y acerca oportunidades únicas a la clientela.

«El Ganga Market es mucho más que un outlet: es una fiesta del comercio local que atrae a cientos de personas a las Siete Calles. Es el reflejo de un Casco Viejo vivo, dinámico y con capacidad para reinventarse», destaca Susana Alaguero, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao.

Durante tres días, las calles del Casco Viejo se llenarán de productos rebajados en torno al 50% de media, con descuentos que en muchos casos alcanzarán el 80% y hasta el 90%. Moda, complementos, calzado, decoración, hogar, óptica, cosmética, librería, deportes o artesanía son algunos de los sectores que se sumarán a la iniciativa. «Para el comercio es una herramienta fundamental que nos permite liberar espacio y dar salida al género de la temporada anterior; para la clientela, es la ocasión perfecta para encontrar artículos de calidad a precios imbatibles», señala Alaguero.