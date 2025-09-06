El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Retenciones de varios kilómetros en la A-8 en Ortuella por una colisión en sentido Cantabria

Se ha producido un choque entre dos vehículos que se ha saldado sin heridos

EL CORREO

EL CORREO

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:59

La A-8 está registrando varios kilómetros de retenciones a la altura de Ortuella en sentido Cantabria a causa de un accidente que se ha registrado poco antes de las once de la mañana de este sábado. Los vehículos implicados en el choque ya han sido retirados.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha confirmado que se trata de una colisión por alcance, pero que en el transcurso de la misma no se han producido heridos. La circulación es lenta es este punto, en el que se acumula un volumen importante de vehículos que han optado por acudir a los arenales vizcaínos y cántabros para sobrellevar las temperaturas que se esperan para este sábado.

