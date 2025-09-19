El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin

Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin

Una persona ha resultado herida en un accidente en el Txorierri

Leire Moro

Leire Moro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:34

En la A-8 en Basauri, tres vehículos han colisionado en los túneles de Malamasín en sentido Bilbao. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el accidente no se han registrado heridos, pero se están produciendo retenciones de tres kilómetros.

Por otro lado, una furgoneta que ha volcado en el corredor del Txorierri, a la altura de Lezama, ha generado, esta tarde, retenciones de más de un kilómetro, en sentido San Sebastián. Según han informado las mismas fuentes , una mujer ha sido trasladada al hospital de Galdakao. Dos de los carriles han permanecido cortados hasta que el vehículo ha sido retirado. Al lugar, han acudido los servicios de emergencia, incluida una dotación de los bomberos.

Debido a la hora en la que se ha producido el accidente, es probable que las retenciones aumenten por la elevada densidad de tráfico habitual de los viernes. De hecho, en varias carreteras la circulación ya es complicada. En la A-8, desde Bilbao hasta Barakaldo, el tráfico es denso, al igual que en La Avanzada en dirección al puente de Rontegi.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

En actualización

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4

    Cierran la playa de Las Arenas tras localizarse un artefacto explosivo en el agua
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  7. 7 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  8. 8

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  9. 9 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  10. 10

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin

Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin