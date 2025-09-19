Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin
Una persona ha resultado herida en un accidente en el Txorierri
Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:34
En la A-8 en Basauri, tres vehículos han colisionado en los túneles de Malamasín en sentido Bilbao. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el accidente no se han registrado heridos, pero se están produciendo retenciones de tres kilómetros.
Por otro lado, una furgoneta que ha volcado en el corredor del Txorierri, a la altura de Lezama, ha generado, esta tarde, retenciones de más de un kilómetro, en sentido San Sebastián. Según han informado las mismas fuentes , una mujer ha sido trasladada al hospital de Galdakao. Dos de los carriles han permanecido cortados hasta que el vehículo ha sido retirado. Al lugar, han acudido los servicios de emergencia, incluida una dotación de los bomberos.
🚨 #Istripua #N637 Km 23 #Lezama-n Donostiako norantzan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 19, 2025
❌ Errei bat ITXITA.
🚗🚗🚗 #Autopilaketak.
🚨 Accidente #N637 Pk 23 #Lezama sentido Donostia.
❌ Un carril CORTADO.
🚗🚗🚗 Retenciones.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/BTvC44p6G4
Accidente de tráfico, vehículo volcado, N637 #Lezama #Bomberos en el lugar— Bomberos y Bomberas Bizkaia (@BomberosBizkaia) September 19, 2025
Trafiko istripua, kotxe bat iraulita, N637 Lezaman #Suhiltzaileak bertan@trafikoaEJGV pic.twitter.com/g5nB1wRKQy
Debido a la hora en la que se ha producido el accidente, es probable que las retenciones aumenten por la elevada densidad de tráfico habitual de los viernes. De hecho, en varias carreteras la circulación ya es complicada. En la A-8, desde Bilbao hasta Barakaldo, el tráfico es denso, al igual que en La Avanzada en dirección al puente de Rontegi.
