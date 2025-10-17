Retenciones en la A-8 en Muskiz por la avería de un vehículo
Viernes, 17 de octubre 2025, 07:40
La avería de un vehículo en la A-8 en Muskiz está provocando retenciones en sentido San Sebastián. Esta incidencia, ocurrida sobre las siete de la mañana de este martes, ha obligado a cortar un carril, lo que está generando una larga cola en la zona.
Las retenciones se están registrando en plena hora punta, cuando miles de conductores circulan por la A-8 para dirigirse a Bizkaia.
