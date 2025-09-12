El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La avería de un camión en los túneles de Malmasin provoca retenciones a primera hora en la A-8 sentido Bilbao

L. G.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:06

La avería de un camión en plenos túneles de Malmasin, en Basauri, ha ralentizado la circulación esta mañana en hora punta. El incidente ha ocurrido alrededor de las 8.30, cuando muchos conductores se dirigen a sus lugares de trabajo, en sentido Bilbao. Se ha tenido que cortar un carril, lo que ha generado un efecto cuello botella y con ello retenciones en la zona. Abiertos ya todos los carriles, se circula ya con normalidad.

