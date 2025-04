Los restaurantes facturan la mejor Semana Santa y los hoteles rozan el lleno

Bilbao. Se preveía una buena Semana Santa y las expectativas se han quedado cortas. Tanto restaurantes como hoteles han superado las cifras del año pasado, ... cuando los negocios quedaron a medio camino, con un sabor agridulce. Entre el mal tiempo y que el periodo festivo quedó encajonado a mediados de marzo, los viajeros anduvieron más pendientes del estado de las estaciones de esquí que del turismo urbano. Restauradores y hoteleros vieron defraudadas sus previsiones. En esta ocasión, todo apuntaba a que Bilbao y Bizkaia podrían disfrutar de una de las mejores Semana Santa de la historia, como así ha sucedido, pese a que los visitantes se han topado con un tiempo bastante fresquito.

Bares y restaurantes han estado a reventar. Muchos visitantes se han quedado con la ganas de frecuentar algunos de los comedores más cotizados, a diferencia de establecimientos de barrios «y de la periferia», donde la facturación ha sido bastante más discreta, hasta el punto de que muchos locales se tomaron un descanso.

En el centro ha sido totalmente distinto. «Ha sido tremendo, brutal. Una barbaridad. Empezamos ya muy arriba con el partido del Bilbao Basket y seguimos con el encuentro del Athletic, cuando rompimos todos los récords. No dimos abasto de las llamadas que recibíamos para concretar reservas», confiesan desde un céntrico establecimiento del Ensanche. «Hubo una fiebre consumista como no se recordaba. No es que ocupasen la mesa, sino que se desató una fiebre a la hora de pedir lo mejor, con un dispendio del gasto». Muchos locales llenaron todos los días, desde el miércoles hasta el domingo. «Los turistas han cubierto el vacío que ha dejado la gente de Bilbao», resume José Antonio Ramos, jefe de sala del Bilbao Berria y del Bocoy. «Nos ha ido muy bien, con llenos diarios», reconoce.

Ocupaciones «normales»

A los hoteles les ha sucedido algo parecido, con ocupaciones que han rozado incluso el 95%. Jon de Lorenzo, director comercial del The Artist-Gran Hotel of Art-antiguo Dómine- asegura que han mejorado los registros del ejercicio pasado, con porcentajes medios del 80%. El Carlton ha ido más lejos y rozado el lleno, con pernoctaciones próximas al 93%. Su director, Alberto Gutiérrez, ve «normales» ocupaciones «tan altas» en periodos «tan señalados» a lo largo del año, aunque matiza que en el caso de Bilbao la Semana Santa se prolonga unicamente «tres días, de jueves a sábado». En otros momentos del año, se quejan, deben lidiar «con cifras por debajo incluso del 40%. Así que no es para tirar cohetes», matiza.

Tampoco les ha ido mal a los alojamientos rurales asociados a Nekatur, que han alcanzado unas ocupaciones del 83% entre el jueves y el domingo, aunque estas descendieron notablemente el domingo, al caer a un 77%. Un año más, los establecimientos alaveses marcaron los mejores números con cifras que alcanzaron el 90%.

«La facturación ha sido, en general, muy positiva», aplaude Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB). «Las dos citas deportivas (baloncesto y la Europa League) y que estas fechas hayan caído en abril nos ha ayudado mucho», valora. La respuesta ha sido extraordinaria entre los viajeros «estatales», especialmente. «En verano es diferente, ya que cambian las tornas y se imponen los turistas extranjeros». Según Alberto Gutiérrez, el 40% de los visitantes alojados en el Carlton han sido españoles frente al 60% de turistas internacionales, procedentes fundamentalmente de Francia y Estados Unidos.