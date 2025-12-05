El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado permanecerá abierto hasta el 5 de enero. Mireya López

El regalo de Olentzero está en Doña Casilda y tiene sello local: el mercado navideño de Bilbao abre sus puertas

El recinto cuenta con 35 casetas, 9 más que el año pasado, que ofrecen todo tipo de artesanía

María de Maintenant

María de Maintenant

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:49

Ha llegado la época del frío, de dar un paseo para ver las luces con la bufanda al cuello, de tomar una taza de chocolate ... en casa con la manta, de poner el árbol, comprar turrón, ponerse pijamas alpinos... Y también de comprar regalos. El mercado navideño de Doña Casilda ha abierto sus puertas con 35 casetas, 9 más que el año pasado, que ofrecen todo tipo de artículos y productos para hacer ese detalle especial en estas fiestas. Un arco con mariposas, estrellas y bolas de colores da la bienvenida al recinto mientras de fondo sonaba música navideña. En las casetas de madera se pueden ver gran variedad de creaciones con sello local. Sobre los mostradores lucían a primera hora de la tarde pendientes de plata y de colores, collares, pulseras, boinas, guantes, jerséis, polvorones, carteras, velas aromáticas y toda suerte de flores. También se podían encontrar 'foodtrucks' con todo tipo de manjares. ¡Olentzero se va a poner las botas!

