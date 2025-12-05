El regalo de Olentzero está en Doña Casilda y tiene sello local: el mercado navideño de Bilbao abre sus puertas

Ha llegado la época del frío, de dar un paseo para ver las luces con la bufanda al cuello, de tomar una taza de chocolate ... en casa con la manta, de poner el árbol, comprar turrón, ponerse pijamas alpinos... Y también de comprar regalos. El mercado navideño de Doña Casilda ha abierto sus puertas con 35 casetas, 9 más que el año pasado, que ofrecen todo tipo de artículos y productos para hacer ese detalle especial en estas fiestas. Un arco con mariposas, estrellas y bolas de colores da la bienvenida al recinto mientras de fondo sonaba música navideña. En las casetas de madera se pueden ver gran variedad de creaciones con sello local. Sobre los mostradores lucían a primera hora de la tarde pendientes de plata y de colores, collares, pulseras, boinas, guantes, jerséis, polvorones, carteras, velas aromáticas y toda suerte de flores. También se podían encontrar 'foodtrucks' con todo tipo de manjares. ¡Olentzero se va a poner las botas!

Aintzane Cano y Tamara Sáinz se encontraban ultimando los prearativos en Pabús, su puesto de joyas de plata y arcilla polimérica. Estas bilbaínas emprendieron en julio y el mercado navideño se ha convertido en una oportunidad para darse a conocer. «Es un escaparate para nuestro proyecto y para que la gente vea 'in situ' nuestros artículos. Es importante valorar la artesanía, todo lo que se hace a mano. La idea es que aquí puedan comprar los regalos de Navidad, porque hay de todo y además es buen plan para los niños», cuentan las emprendedoras.

El ambiente se ha palpado desde primera hora de la tarde. Cuadrillas de amigos y familis enteras han desfilado por el parque de Doña Casilda para fichar artículos locales y disfrutar de una tarde diferente entre luces, música y dulces. Algunos paseaban con el chocolate en la mano y otros escribían cartas para echarlas al buzón de los deseos. Mientras tanto, uno de los galtzagorris animaba la zona y daba la bienvenida a los visitantes. «Nos parece un plan diferente. Cuando vas con niños se agradece tener estos espacios, ¡mejor que estar en casa!», contaban Adriana y Goiuri, que paseaban por el recinto con toda la tropa.

Personajes mitológicos

El mercado navideño también se convertirá en un 'bosque mágico'. Diferentes personajes mitológicos, galtzagorris, luciérnagas y actividades permanentes tratarán de dar vida al espacio, que «combinará tradición, cultura y modernidad». El parque de Doña Casilda también acogerá una programación especial. Los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre a las 18.30 horas las luciérnagas y los galtzagorris llegarán al parque para animar el espacio. Eguzkilores, animales y luces darán forma a un itinerario envolvente donde naturaleza y cultura se unirán para crear una experiencia inmersiva e inspirada en la mitología vasca. La música en vivo será otro de los grandes atractivos. Jóvenes talentos compartirán su pasión en el escenario junto a la Pérgola en diferentes fechas.

Con la apertura del mercado navideño también se ha dado una oportunidad a los emprendedores, que durante unos días salen de sus tiendas y talleres para compartir sus creaciones y poner en valor el trabajo hecho a mano, con mimo. «¡Eres mi primera clienta!», celebraba Maite Nebreda mientras preparaba un ramo de flores para una señora en su puesto. «¡Y que haya muchás más!».