Ander Iturriaga, Cristina Blanco y Beñat Madariaga, tras la presentación de la investigación. E. C.

La radiografía del suicidio en Bilbao: los patrones por género, edad y distrito

Un análisis de los registros de SOS Deiak establece que tres de cada diez avisos por autolesiones son de menores de 30 años

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:05

La salud mental está acompañada de mantras que poco tienen que ver con la realidad. Conocer en profundidad el contexto en el que se producen ... las conductas autolíticas y suicidas en Bilbao es lo que pretende un informe elaborado por al Asociación Vasca de Suicidología (Aidatu) y por dos bomberos especialistas en este ámbito. El análisis, en base a 1.636 avisos recibidos en SOS Deiak entre 2022 y 2024, refleja la existencia de «una tendencia al alza» en las comunicaciones el 112, de las que las referentes a menores de 30 años suponen ya el 31,9%.

