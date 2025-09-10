La radiografía del suicidio en Bilbao: los patrones por género, edad y distrito

La salud mental está acompañada de mantras que poco tienen que ver con la realidad. Conocer en profundidad el contexto en el que se producen ... las conductas autolíticas y suicidas en Bilbao es lo que pretende un informe elaborado por al Asociación Vasca de Suicidología (Aidatu) y por dos bomberos especialistas en este ámbito. El análisis, en base a 1.636 avisos recibidos en SOS Deiak entre 2022 y 2024, refleja la existencia de «una tendencia al alza» en las comunicaciones el 112, de las que las referentes a menores de 30 años suponen ya el 31,9%.

Los autores de la investigación, presentada este miércoles en el edificio de La Bolsa, distinguen varias categorías a la hora de analizar los registros de Emergencias. Hay ideaciones suicidas (741), tentativas con lesiones (496), intentos sin lesiones (185), autolesiones sin intención de muerte (171) y tentativas con resultado de muerte (43). El documento expone que los adolescentes «emergen como grupo de riesgo», por lo que invita a impulsar programas de prevención «en centros educativos y entornos familiares». Sin embargo, aunque llama la atención la prevalencia de los avisos entre los colectivos más jóvenes, lo que sí deja claro el análisis es que se trata de conductas menos letales (autolesiones y comunicaciones sin pasar al acto).

Entiende Cristina Blanco, doctora en Ciencias Políticas y presidenta de Aidatu, que llegan más alertas de jóvenes porque son «familiares quienes suelen llamar». En todo caso, ha puesto el foco en que edades más avanzadas, como los grupos de edad de 40 a 59 años, son los que concentran los suicidios consumados, especialmente los hombres. En ese sentido, ha subrayado que tres de cada cuatro muertes corresponden a varones, una cifra que se reproduce en otros lugares. Pero, al menos en Bilbao, no se cumple la creencia de que tres de cada cuatro tentativas corresponden a mujeres. Sí, las féminas lo intentan más, pero suponen el 56,4% de los avisos por tentativas y autolesiones, no la proporción de la que se hablaba en algunos entornos académicos.

La documentación de SOS Deiak también permite conocer otros datos, como la metodología empleada para intentar quitarse la vida. En 374 casos se utilizaron fármacos, en 345 precipitación y en 195 arma blanca. Los medicamentos son más utilizados por las mujeres y la precipitación por los hombres. Tener acceso a estos detalles, y contar con protocolos de actuación y de registro uniformes entre diferentes operadores (bomberos, policías, sanitarios…) es algo clave para la prevención. Por ejemplo, ha explicado Beñat Madariaga, uno de los dos bomberos con el posgrado de Suiciodología que ha elaborado el trabajo, disponen de protocolos específicos de actuación para el viaducto de Miraflores y el puente de La Salve. «Todos tenemos que hablar el mismo idioma, homogeneizar la forma en la que se registran las incidencias y complementar a posteriori los vacíos», ha incidido el otro autor, Ander Iturriaga.

Más tasa en Begoña que en Abando

Eso, y «una formación común para todos los primeros intervinientes», facilitaría la prevención y trazar perfiles más específicos con los que trabajar. En ese sentido, por ejemplo, han realizado una aproximación por distritos que les permite concluir que hay «mayor concentración de incidencias» en las zonas «de alta densidad y con indicadores socioeconómicos más bajos». La tasa más alta por 1.000 habitantes, 1,23, corresponde a Begoña. Es el doble que la de Abando (0,59).

Los autores, que han desarrollado la investigación con sus propios recursos, destacan que el número de incidencias «aumenta año a año» (un 4,6% de 2022 a 2024) con una progresión «lo suficientemente elevada y estructural para exigir medidas de acción». Y es que, sostienen, «las conductas autolíticas no se explican sólo por factores individuales, sino también por los contextos sociales», en los que es necesario poner el foco con «programas de detección precoz».