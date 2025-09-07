Nueva quema de en contenedores en Bilbao: el fuego daña un vehículo y una fachada en Zorroza
Los servicios de emergencias han recibido un aviso poco antes de las 5.30 horas de este domingo
Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:06
La quema de varios contenedores en Zorroza ha causado daños en un vehículo y en una fachada. Según precisan fuentes del Departamento de Seguridad del ... Gobierno vasco, sobre las 5.20 horas de la mañana de este domingo se ha recibido un aviso por la presencia de depósitos incendiados en la calle Fray Juan.
1 /
Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias que pudieron constatar que las llamas calcinaron cuatro contenedores y afectaron a un vehículo cercano, así como a la fachada del edificio más próximo a los depósitos. Los hechos se están investigando.
