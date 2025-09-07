El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.

Nueva quema de en contenedores en Bilbao: el fuego daña un vehículo y una fachada en Zorroza

Los servicios de emergencias han recibido un aviso poco antes de las 5.30 horas de este domingo

Alba Peláez

Alba Peláez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:06

La quema de varios contenedores en Zorroza ha causado daños en un vehículo y en una fachada. Según precisan fuentes del Departamento de Seguridad del ... Gobierno vasco, sobre las 5.20 horas de la mañana de este domingo se ha recibido un aviso por la presencia de depósitos incendiados en la calle Fray Juan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  2. 2

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  3. 3

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  4. 4

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  5. 5

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  6. 6

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  7. 7 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  8. 8

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  9. 9 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  10. 10

    La gran noche de Uri Geller

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nueva quema de en contenedores en Bilbao: el fuego daña un vehículo y una fachada en Zorroza

Nueva quema de en contenedores en Bilbao: el fuego daña un vehículo y una fachada en Zorroza