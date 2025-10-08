El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carranza se cuela en el listado de pueblos que optan a convertirse en Capital de Escapada Rural 2025.

El pueblo vizcaíno que opta a convertirse en Capital de Escapada Rural 2025

Los interesados tienen hasta el próximo 26 de octubre para votar por su localidad favorita y pueden ganar una escapada valorada en 200 euros

Marina León

Marina León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:28

Comenta

Cualquier época del año es perfecta para conocer alguno de los pintorescos pueblos repartidos por toda España. El problema llega a la hora de elegir destino. Para hacer esta labor algo más sencilla, llega una nueva edición de Capital de Escapada Rural desde donde pretenden dar visibilidad a las localidades de menos de 10.000 habitantes que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

En esta ocasión, se cuela en el listado Carranza, para quienes buscan «naturaleza, cultura y tranquilidad», indican los promotores de esta iniciativa. «Situado en la frontera con Burgos y Cantabria, es el municipio más extenso de Bizkaia. Un remanso natural pintado de verde con un increíble patrimonio histórico, que incluye ermitas, caseríos tradicionales, restos prehistóricos y más de 16 iglesias», detallan.

Los expertos en turismo rural destacan el Parque Natural de Armañón que describen como «un tesoro natural». Una sucesión de colinas y montañas que son «el entorno ideal para practicar el senderismo y la observación de fauna: la oveja carranzana, el perro villano o la vaca monchina son algunos de sus animales autóctonos», añaden. Allí se ubica también la espectacular cueva de Pozalagua, «una de las pocas del mundo con formaciones excéntricas de estalactitas: crecen hacia los laterales, se entrelazan y se anudan creando figuras únicas».

Los amantes de las escapadas tienen hasta el próximo 26 de octubre para votar a través de la web por uno de los diez pueblos. Los participantes pueden ganar una de las tres escapada que se sortean valoradas en 200 euros. La próxima Capital de Escapada Rural y los ganadores de los viajes se darán a conocer el 29 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  2. 2 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  5. 5 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  6. 6

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  7. 7 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  10. 10

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El pueblo vizcaíno que opta a convertirse en Capital de Escapada Rural 2025

El pueblo vizcaíno que opta a convertirse en Capital de Escapada Rural 2025