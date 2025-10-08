El pueblo vizcaíno que opta a convertirse en Capital de Escapada Rural 2025 Los interesados tienen hasta el próximo 26 de octubre para votar por su localidad favorita y pueden ganar una escapada valorada en 200 euros

Marina León Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:28 | Actualizado 17:46h.

Cualquier época del año es perfecta para conocer alguno de los pintorescos pueblos repartidos por toda España. El problema llega a la hora de elegir destino. Para hacer esta labor algo más sencilla, llega una nueva edición de Capital de Escapada Rural desde donde pretenden dar visibilidad a las localidades de menos de 10.000 habitantes que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

En esta ocasión, se cuela en el listado Carranza, para quienes buscan «naturaleza, cultura y tranquilidad», indican los promotores de esta iniciativa. «Situado en la frontera con Burgos y Cantabria, es el municipio más extenso de Bizkaia. Un remanso natural pintado de verde con un increíble patrimonio histórico, que incluye ermitas, caseríos tradicionales, restos prehistóricos y más de 16 iglesias», detallan.

Los expertos en turismo rural destacan el Parque Natural de Armañón que describen como «un tesoro natural». Una sucesión de colinas y montañas que son «el entorno ideal para practicar el senderismo y la observación de fauna: la oveja carranzana, el perro villano o la vaca monchina son algunos de sus animales autóctonos», añaden. Allí se ubica también la espectacular cueva de Pozalagua, «una de las pocas del mundo con formaciones excéntricas de estalactitas: crecen hacia los laterales, se entrelazan y se anudan creando figuras únicas».

Los amantes de las escapadas tienen hasta el próximo 26 de octubre para votar a través de la web por uno de los diez pueblos. Los participantes pueden ganar una de las tres escapada que se sortean valoradas en 200 euros. La próxima Capital de Escapada Rural y los ganadores de los viajes se darán a conocer el 29 de octubre.