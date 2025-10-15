El PSE carga contra el PNV en las Juntas por el retraso de la variante de Ermua

En la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial celebrada este miércoles en las Juntas Generales, EH Bildu había solicitado la comparecencia del diputado Carlos Alzaga ... para informar sobre el proyecto de la primera fase de la variante de Ermua- Se trata de una obra largamente demandada por los vecinos pero que acumula retraso, según el juntero Raúl Méndez, generando una «situación de indefinición y de preocupación en el pueblo de Ermua».

Durante la sesión, adelantada a petición de la coalición soberanista de las 11.00 a las 9.00 horas para no interferir con el paro por Palestina, el diputado Alzaga ha reconocido que el inicio de la obra sufre un retraso sobrevenido. Ha indicado que el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto, suscrito originalmente el 30 de junio de 2022 con un plazo de 32 meses, tuvo que ser modificado. Una de las empresas que conformaban la UTE adjudicataria entró en concurso voluntario de acreedores, la otra asumió el contrato. El 29 de mayo incremetó el plazo en doce meses, con un coste añadido de 243.785 euros, algo que no aparece en el perfil del contratante por problemas ajenos a la Diputación y vinculados al programa informático del Gobierno vasco.

Alzaga ha declarado que ahora se halla en trámite de evaluación ambiental simplificado y que se espera que se puedan redactar los pliegos de contratación de la obra a lo largo de 2026. Tras la presentación de ofertas y el proceso de adjudicación, la «fecha orientativa» para la firma del acta de replanteo será finales de 2026 con un presupuesto de unos 17 millones y un plazo de 30 meses. «No hay una obra sin retraso, es el lema de esta Diputación. ¿Se va a hacer algo para compensar ese retraso? ¿Se van a acelerar las obras? Los vecinos están mareados, casi mendigando información. Hay que tener una relación fluida, constante y transparente con ellos», ha reclamado Raquel González, del PP.

Ante vecinos de Ermua y su propia alcaldesa, el juntero socialista José Alberto Álvarez Castrejón ha cargado contra el PNV, personificado en el Departamento de Infraestructuras que dirige la obra, al recordar que la ejecución en tiempo y forma de la variante formaba parte del acuerdo programático entre jeltzales y socialistas. «No dejo de pensar en ese compromiso que no se está cumpliendo, en un municipio que lleva décadas esperando esta infraestructura, que no es un capricho, sino una deuda pendiente«, ha dicho.

«Se trata de un acuerdo programático que se estableció con claridad. A finales de 2025 debía comenzar la fase 1, un compromiso político y temporal concreto. Es nuestra obligación decirlo aquí. La variante es una prioridad para los socialistas, por su impacto en la salud, movilidad y convivencia de los vecinos de Ermua», ha expuesto, tras relatar que los vecinos padecen un tráfico pesado inasumible por sus calles. «Los vecinos esperan avances y transparencia y la alcaldesa ha actuado de forma ejemplar, con diversas reuniones y escritos en los que reclamaba información y en muchos de ellos la respuesta se ha demorado. Esa falta de comunicación no es aceptable desde la responsabilidad que nos une en el Gobierno, la realidad no significa silencio, y se ha ido acumulando la demora y la contradicción».

Según ha criticado, «se asume un nuevo aplazamiento sin una hoja de ruta clara, y se trata de una cuestión de principios porque el equilibrio territorial no puede depender de un código postal. Ermua merece el mismo trato que los vecinos de Getxo, Leioa o Galdakao, el mismo derecho a descansar o a respirar un aire limpio. Desde el PSE me veo en la obligación de reclamar un cronograma actualizado, estamos reclamando autoridad y rigor y que la variante sea un símbolo de eficiencia del cumplimiento del compromiso asumido. La palabra dada tiene valor, creemos en la cooperación si se basa en la confianza y en los compromisos. Cumplir con Ermua es cumplir con Bizkaia», ha añadido. También ha solicitado garantizar una interlocución fluida y respetuosa con el Ayuntamiento y reafirmar el cumplimiento íntegro del acuerdo programático «sin excusas ni demoras adicionales».

«Se va a hacer sí o sí»

Desde el PNV, Julen Karrion Lamikiz ha rechazado que estén incumpliendo el acuerdo. Ha alegado la entrada en concurso de una de las contratas de la UTE y explicado que «los retrasos no han sido por falta de compromiso, si no por motivos técnicos y administrativos, lo importante es que los trabajos avancen«. »La variante de Ermua es una prioridad para el PNV», ha asegurado.

El diputado Carlos Alzaga ha expuesto que Interbiak reservará 5 millones de sus fondos en 2026 para la obra y alegado que los retrasos son ajenos al ente promotor. Según ha explicado, el proceso administrativo que precede a las obras es garantista y está dotado con multitud de procesos de audiencia y alegaciones, de tal forma que «antes lo complicado era hacer una obra, ahora lo más complicado es viabilizar la obra».

Además, ha declarado que «niego la mayor de que las obras se ejecuten según el código postal, el impulso político se encuentra con rozamientos del día a día de la obra, pero se va a acabar haciendo, es muy necesaria. La variante de Ermua hace falta como el comer, estamos en fase de evaluación ambiental y si conseguimos ahorrar un solo día lo vamos a hacer. Con la alcaldesa hubo reuniones, no ha habido dejadez en la intercomunicación, no hay un solo retraso inducido». Según ha relatado, «empatizamos con los vecinos, se va a hacer sí o sí, cueste lo que cueste». La redacción de la fase 2, mucho más compleja, «ya está contratada, y ésta pasará por una evaluación ordinaria, no simplificada como la de ahora. En cuanto a los plazos, pido esa comprensión, porque los procesos son garantistas», ha expuesto.