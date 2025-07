Los profesores de autoescuela de Bizkaia convocan tres días de huelga

La complejidad y densidad del tráfico en Bizkaia se ha triplicado en los últimos 45 años y las condiciones de trabajo de los profesores de ... autoescuela «no se han adaptado a ese ritmo de trabajo». Es una de las principales razones por la que ELA y CCOO han llamado a tres días de huelga del sector para los días 8, 16 y 21 de este mes. Lo hacen tras siete mesas de negociación fallidas para renovar su convenio colectivo, vigente desde 2022. Su petición principal es reducir la jornada laboral de 35 a 32,5 horas semanales y adaptar los salarios al incremento de los precios de consumo para no perder poder adquisitivo.

Consideran «insuficiente» la propuesta salarial presentada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Bizkaia (APAVI), que contempla un incremento del salario de los profesionales del sector del 2,5%, «lo que supone una pérdida del 1,1% del poder adquisitivo», según los convocantes. «El convenio se cerró tras 40 jornadas de huelga, ha decaído a 31 de diciembre de 2024 y llevamos negociando desde entonces», ha explicado Ainhoa Tirapu, representante de ELA. También consideran escasa la reducción de jornada propuesta por la patronal y exigen que se adapte tanto a la densidad de tráfico del territorio como de cara a mejorar la conciliación laboral de profesores y administrativos. «La jornada de los docentes ha sido 35 horas desde el 80, porque ya se entendía en aquella época que era muy compleja la situación de un docente que tenía que estar 7 horas en el coche atento», ha incidido Tirapu.

Cuello de botella

A la llamada a la huelga y las peticiones de reducción de jornada se le suma la bolsa de alumnos en lista de espera para realizar el examen práctico de conducir. Iñigo Montenegro, presidente de APAVI, asegura que en Bizkaia la situación se mantiene estable, con dos o tres meses de espera entre el aprobado en el test teórico y la realización del examen en carretera, aunque admite que sigue existiendo un problema estructural de falta de examinadores en Bizkaia.

Desde 2019 y por normativa europea «cada examinador solo puede realizar doce pruebas al día». Por lo que, dependiendo del número de funcionarios disponible el ratio de alumnos que puede examinarse varía cada jornada. «En Bizkaia hay en torno a 16 examinadores, y en los últimos meses la plantilla ha estado al completo, pero en el momento que alguien coge una baja o se cambia de destino nos empieza a limitar a las autoescuelas», explica Montenegro. El presidente territorial recalca que el número de alumnos a la espera de realizar el test práctico siempre aumenta en verano, por lo que en pocos meses se acumulan los alumnos que ya listos para examinarse con aquellos que todavía no han empezado sus clases prácticas y que no disponen de una flecha para realizar el test a corto plazo.

«Las autoescuelas tienen capacidad para acoger a más alumnado, pero están limitadas por los examinadores. Lo que no quieren es dar clase a personas que hasta dentro de tres meses no van a poder hacer la prueba», lamenta Montenegro. Una espera que no solo depende del número de inspectores, sino también del tiempo disponible del alumno para encajar las clases. «En verano la presión de los alumnos aumenta, quieren sacarlo antes de septiembre para empezar el curso tranquilos», apuntan desde la autoescuela Dakar. A eso se le suma que en la última quincena de agosto la Dirección General de Tráfico no realiza exámenes. Tirapu, sin embargo, recuerda que desde la patronal se deben tener en cuenta las exigencias en cuanto a salud laboral que hay en el personal docente, la «situación precaria de las administrativas y asegurar un poder adquisitivo mínimo». La próxima negociación del convenio será el próximo 15 de julio.