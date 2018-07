Políticos en Bizkaia de primera línea... de playa De las tradicionales vacaciones de Aburto en Bakio, a la aventura de nueve días de Carmen Muñoz por Sudáfrica EIDER BURGOS Domingo, 15 julio 2018, 00:28

El calor y la playa unifican. Como el común de los mortales, en verano los políticos solo buscan una cosa: descansar. La mayoría, simplemente en familia y con los amigos. Algunos programan escapaditas a Canarias, Cataluña y Andalucía. Otros, más ambiciosos, al corazón de Europa o directamente al otro hemisferio. De Bilbao a las márgenes y Basauri, alcaldes y portavoces revelan sus planes estivales.

Juan Mari Aburto | Alcalde de Bilbao De Deusto a Bakio y con su esposa a Canarias

El alcalde de Bilbao acude a casa de su ama en Bakio y guarda una semana para escaparse con su esposa, este año a Canarias. En la foto, en L'Ametlla de Mar, cerca de Cambrils, en Semana Santa.

Entre Deusto y Bakio pasa estos días el alcalde de Bilbao: «Por los chavales». La localidad costera ha sido el rincón estival preferido de la familia de Juan Mari Aburto «desde que era niño». «Y desde que hace cinco años falleció mi aita, siempre vamos a pasar las vacaciones con mi ama. Dormimos allí y vengo a primera hora a Bilbao». El viaje le merece: «Cambiamos de ambiente».

Guardará, eso sí, una semana para escaparse a Gran Canaria con su esposa Arantza. «Con el teléfono y el iPad es difícil desconectar, pero es el objetivo». Para conseguirlo, «descansar y pasear». También leer: 'La ciudad de la lluvia', de Alfonso del Río, será su primera lectura del verano, una novela negra ambientada en el Bilbao de principios de los ochenta. Volverá en agosto para Aste Nagusia, que espera compensar con «cinco días de descanso» antes de la vuelta al curso político.

Alfonso Gil e Idoia Mendia | Teniente de alcalde y secretaria general del PSE El clásico de la familia: el Altó Ampurdán

El Alto del Ampurdán es su destino desde hace más de una década. Con las agendas del matrimonio, las vacaciones, cuenta el concejal, «son la excusa para juntarnos los cuatro».

El matrimonio Gil-Mendia se mantiene fiel al Alto Ampurdán, en la costa de Girona, su destino vacacional de los últimos 15 años, «justo la edad de nuestro hijo pequeño». ¿Qué les atrae tanto? «Allí tenemos buenas rutinas», explica Alfonso Gil. «El clima propicia salir, ir a la playa, madrugar para pasear con la bici, leer...». También tienen amigos, «muchos del PSC, como Pere Navarro».

Deben «aprovechar» mientras dure, que «según van creciendo los chavales, se hace más complejo». «Para nosotros, las vacaciones es volver a estar los cuatro juntos».

Aitziber Ibaibarriaga | EH Bildu Plentzia, Berlín y «playa y piscina» en Málaga

La portavoz de EH Bildu empieza el verano en la localidad costera, pero lo acabará en Málaga, con su marido y su hija. En medio, visitarán Berlín, donde vive su cuñado.

Para la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento, el verano empieza «como otros años» en Plentzia, disfrutando con los «planes playeros, la cuadrilla y de las fiestas de la zona». Pero no se quedará ahí: Aitziber Ibaibarriaga viajará durante cuatro días a Berlín, aprovechando que su cuñado vive allí. Quieren visitar el Museo de Pérgamo y el zoo, «aunque iremos al ritmo la niña nos marque», señala la concejala. Será justo antes de la Semana Grande. Después, y «para recuperar fuerzas, con aita y con la 'peque' al Mediterráneo»: a Málaga, «plan de piscina y playa». «¡Estoy deseando que llegue!».

Luis Eguiluz | PP Estudiando inglés en familia en Ipswich

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao repite este año en Inglaterra. Los chavales aprenden el idioma en un campamento; Luis Eguiluz y su esposa, con un profesor particular.

La familia de Luis Eguiluz tendrá un verano «un poco recurrente». Lo empezaron en un apartamento en Laredo, con el concejal «yendo y viniendo» por compromisos varios. Entre otros, ejercer como compromisario en el Congreso de su partido los próximos 20 y 21 de julio. Por este motivo llegará una semana a Inglaterra, donde la familia va desde hace unos años a aprender inglés. Todos ellos. Sus tres hijos -de 15, 12 y 10 años-, acuden a un campamento con «un edificio victoriano que recuerda a 'Regreso a Brideshead». Él ysu esposa, por otro, estudian la lengua inglesa con un profesor particular. Se alojarán en Ipswich, un pueblecito en el condado de Suffolk, y los fines de semana alquilarán un coche para visitar la campiña inglesa.

Carmen Muñoz | Udalberri Aventura en solitario de nueve días en Sudáfrica

La portavoz de Udalberri estuvo el año pasado en Fuerteventura (arriba). Esta vez, visita su 40º país, Sudáfrica.

El de Carmen Muñoz es el viaje más ambicioso: marchará sola durante nueve días a Ciudad del Cabo. «Es un viaje muy personal. Siempre lo he tenido en la cabeza y por fin pillé una oferta. Quiero ver el cabo de Buena Esperanza, Johannesburgo, el barrio de Soweto, saldré a ver ballenas... Ya me han encargado un montón de camisetas de Mandela», ríe la portavoz de Udalberri . Aunque no se suele preparar demasiado los viajes, en esta ocasión está «leyendo mucho». «Es un lugar con una energía especial y mucha historia». Sudáfrica será el país número 40 que visite. El frío que allí haga, que ahora es invierno, pretende compensarlo cuando vuelva, «en la playa y recuperando el tiempo perdido con las amistades».

Francisco Samir Lahdou | Goazen En Bilbao y escapadas de fin de semana en moto

El portavoz de Goazen marchará algún fin de semana a Burgos o a Asturias. Arriba, en una fiesta de disfraces en la estacion de esquí en Lunada (Espinosa de los Monteros) en Semana Santa.

Francisco Samir Lahdou disfrutará de unas vacaciones sencillas. Algún fin de semana ya se ha escapado a Madrid, y «si el tiempo acompaña», cogerá la moto y marchará unos días Burgos o Asturias. «Parecido al año pasado», apunta. El resto del tiempo, el portavoz de Ganemos Goazen, tratará de descansar en Bilbao. Tratará, porque debe acudir a las reuniones de la Comisión Mixta de Aste Nagusia de cara a preparar las fiestas. Eso sí, una vez pasada la Semana Grande, «igual» pone rumbo al sur y se marcha «unos cuatro días» a Granada. «Me gusta mucho esa zona», comenta. «La costa, los pueblos blancos, Cádiz...»

Imanol Landa | Alcalde de Getxo Senderismo y escapadas y «una semana larga» al sur

Además de escaparse al Iparralde o a las Encartaciones, al alcalde de Getxo le gusta bajar «una semana larga» al sur, por los paisajes y para desconectar.

Después de «un curso político exigente», Imanol Landa solo piensa en «recuperar fuerzas» y el tiempo con «la familia y los amigos». El alcalde Getxo combinará las playas de Uribe Kosta con el «senderismo básico», sin olvidarse de «las quedadas» con la cuadrilla y varias «salidas de un día a destinos próximos como Iparralde o Encartaciones». Landa rematará las vacaciones con «una semana larga en el sur de España». «Solemos ir por allí en busca de buen tiempo y nuevos paisajes».

Amaia del Campo | Alcaldesa de Barakaldo Desconexión en Ajo y lecturas de verano

A Amaia del Campo le cuesta desconectar. «En el Ayuntamiento de un pueblo es complicado, suelo llamar una vez al día al despacho, por si acaso». Aún así, tratará de cambiar el 'chip' en el apartamento que tiene la familia en Ajo, Cantabria. Aunque no tiene muy claro cuando marchará, sí sabe lo que hará cuando llegue: «Pasear, salir con los amigos, pasar tiempo con la familia y leer lo que no he podido en el invierno». Se lleva con ella 'El color de las mareas', de Mikel Alvira. «Espero que me dé tiempo a más». Y, sobre todo, «descansar después de un año muy intenso».

Andoni Busquet | Alcalde de Basauri Relax, cultura y deporte en Cádiz y Huelva

Las vacaciones ideales del alcalde de Basauri pasan por mezclar «relax, con cultura y con hacer algo de deporte». Este mes de agosto lo encontrará durante unos días a varios «municipios pequeños» de las costas de Cádiz y Huelva, a donde ya ha acudido en varias ocasiones en busca de refugio estival. De las provincias andaluzas, Andoni Busquet se queda con «el buen tiempo, la brisa y que puedes mezclar ir a la playa con el senderismo». En Euskadi pasará los últimos días antes de las primeras fiestas en Basauri... «si es que nos deja este verano vasco».