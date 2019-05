Polémica entre Bildu y el PNV por una rueda de prensa con Goirizelaia El director de Comunicación y la concejala Sagardui discuten con Ibaibarriaga y Fatuarte. Responsables de Comunicación querían vetar una convocatoria, que al final se celebró, «con un miembro no corporativo» en el Ayuntamiento AINHOA DE LAS HERAS Viernes, 3 mayo 2019, 18:37

Una rueda de prensa convocada este viernes por EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao sobre la valoración del mandato, con la presencia de la candidata Jone Goirizelaia, desencadenó un rifirrafe entre este grupo municipal y el equipo de Gobierno local. La concejala y coordinadora de Comunicación, Gotzone Sagardui, y el director de Comunicación se presentaron en la sala de prensa para recordar que el acto no podía celebrarse, según explicaron, porque no se pueden utilizar los recursos del Consistorio «con fines partidistas». Una norma sobre el uso de esta dependencia que data de 2016 impide realizar eventos en los que participen «miembros no corporativos», advirtieron, en referencia a Goirizelaia, abogada y parlamentaria, pero no electa en Bilbao.

Aitziber Ibaibarriaga, que deja la portavocía del grupo y pretendía reivindicar la labor de su equipo en los últimos cuatro años, se enzarzó en una acolarada discusión con los dos miembros del Ejecutivo Aburto, en presencia de los periodistas de prensa, radio y televisión que habían acudido a cubrir la convocatoria. «Eso no está escrito en ningún reglamento, es un criterio vuestro que no compartimos. Esto no es un batzoki del PNV, no es un cortijo, sino el Ayuntamiento de todos los bilbaínos y bilbaínas. La rueda de prensa se va a hacer», retó Ibaibarriaga.

«Aunque sea en penumbra»

«No vamos a llamar a la Policía, pero los que os estáis saltando una norma sois vosotros. Este acto no está autorizado», advirtió el responsable de Comunicación de la Alcaldía. «Os guste o no, aunque sea en la penumbra, la haremos», zanjó la representante de la coalición soberanista. Reprochó al equipo de Gobierno que durante los cuatro años de legislatura, «no nos habéis dejado emitir en 'streming' las ruedas de prensa», lo que calificó de «veto» y «obstáculo» a la oposición, cuando el alcalde o los concejales sí cuentan con ese recurso digital. «Para dar a conocer las actuaciones del Ayuntamiento», matizaba la otra parte. «Esto no pasa ni en el Parlamento vasco ni en ningún otro sitio», añadió Ibaibarriaga.

Tras la disputa, Sagardui y el director de Comunicación abandonaron la sala de prensa. Con algo de retraso sobre el horario previsto, a las diez de la mañana, los ánimos caldeados y sin sonido ni medios electrónicos, comenzó la comparecencia. «Komponduko dugu arazoak? (¿Habéis solucionado los problemas?)». Jone Goirizelaia, candidata de EH Bildu a la alcaldía de Bilbao, abrió entonces la puerta con una sonrisa y se sentó en el atril delante de los micrófonos de los medios de comunicación, ya que no funcionaba la señal única.