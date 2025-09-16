El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fernando Zamora, José Ramón Muro, Loly Rubio, José Ramón López y Marino Montero.

Ver 5 fotos
Fernando Zamora, José Ramón Muro, Loly Rubio, José Ramón López y Marino Montero. Mireya López
La mirilla

Poetas en La Bolsa

La Asociación Artística Vizaína, renueva su cita con la poesía e inicia su 35º Ciclo Anual de las Tertulias Poéticas de los Martes en Bilbao

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:24

La Sala Gambara del Centro Cívico La Bolsa, conocido también como el Palacio Yhon, abrió ayer sus puertas para dar inicio al 35º Ciclo Anual ... de las Tertulias Poéticas de los Martes en Bilbao. Un ritual literario que, desde hace catorce años, convierte cada encuentro en un viaje compartido hacia la palabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  4. 4 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  9. 9

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Poetas en La Bolsa