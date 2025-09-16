Poetas en La Bolsa

La Sala Gambara del Centro Cívico La Bolsa, conocido también como el Palacio Yhon, abrió ayer sus puertas para dar inicio al 35º Ciclo Anual ... de las Tertulias Poéticas de los Martes en Bilbao. Un ritual literario que, desde hace catorce años, convierte cada encuentro en un viaje compartido hacia la palabra.

La sesión número 1.148 tuvo como protagonista el libre recitado de poemas, muchos de ellos nacidos, o descubiertos, durante el verano. Entre versos y silencios cómplices, se cerró también el plazo de entrega de textos destinados al Poemario Colectivo por el 80 aniversario de la Asociación Artística Vizcaína. El acto se tiñó de futuro con la presentación de una campaña de crowdfunding destinada a financiar el documental 'Ángela, mujer de barro', un homenaje a la gran poeta bilbaína Ángela Figuera, cuya voz sigue siendo un faro imprescindible de la literatura vasca y universal.

La historia de estas tertulias hunde sus raíces en el 18 de febrero de 1992, cuando Zenón García, presidente de la Asociación Artística Vizcaína, y Marino Montero, en nombre del grupo hostelero de Iñaki Aseguinolaza, inauguraron la primera velada en el mítico Café Boulevard. Tras su desaparición, las tertulias se mudaron de escenario al edificio de La Bolsa, el Hotel Nervión, hasta regresar definitivamente el 11 de enero de 2011 a su actual hogar en el centro cívico. Desde entonces, La Bolsa se ha convertido en un espacio de encuentro donde la poesía no solo se recita, sino que se comparte como experiencia viva: una comunidad que cada martes abre sus puertas a quien desee dejarse llevar por la palabra. Así, aunque haya cambiado el marco, se mantiene intacto el espíritu: una cita abierta, libre y cercana donde la poesía sigue latiendo en compañía, fiel a Bilbao y a su gente.

La jornada se inició con unas palabras de bienvenida de la coordinadora Loly Rubio, donde también intervino Marino Montero y comenzó la recitación de los poemas. Entre los y las poetas se encontraban Fernando Zamora, José Ramón Muro, José Ramón López, más conocido como 'Misére Josephe'; María José Plaza, Eugene Behal, Ana Trueba, Lydia Martín Acosta, María Ángeles Ondiviera, Dorita Busto Plaza, María José Domínguez, Elena Bolzoni, Miguel Ángel Manjón, Francisca Nieto, Ángel Comonte, María José Rodríguez, Andrés Galán, Aurora Bolzoni, Marcos Vallejo, la actriz Yolanda Barroso, Andrés Galán, Elena López, Araceli Bono, Miren Emilia Palacios, Nati Martínez y María Vega.