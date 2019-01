Podemos no quiere más líos en Bilbao y elige una candidata de «integración» Ana Viñals, en la convocatoria del primer encuentro de Podemos Euskadi en 2015. / Bernardo Corral Ana Viñals encabezará una coalición municipal que volverá a incluir a Ezker Anitza y Equo, pero no se llamará UdalBerri para evitar la confusión LUIS LÓPEZ Martes, 29 enero 2019, 00:52

Podemos en particular, y la izquierda en general, miran hacia Madrid con máxima preocupación porque es otro ejemplo definitivo de su capacidad autodestructiva. Y la formación morada en Bilbao no quiere que ocurra algo parecido aquí. Más aún: sabe que para compensar el espectáculo en la capital española debe ser ejemplo de unidad. Por eso ha elegido a Ana Viñals como candidata a alcaldesa para las elecciones municipales de mayo. Desde el Consejo Ciudadano en la capital vizcaína destacan «la valía» de quien en estos momentos es asesora de Educación del partido morado en el Parlamento vasco. Pero, además, se trata de una «figura de integración» que ya formó parte de la ejecutiva de Roberto Uriarte y que está «muy bien vista» por la gran mayoría de la militancia. Todo un analgésico para mitigar los dolores de cabeza que provocan los líos y las estridencias no sólo en Madrid, sino también en media España.

Viñals salió a las calles para participar en el movimiento popular del 15-M y de ahí saltó a Podemos. Es publicista, doctora en Ocio y Desarrollo Humano y a sus 32 años va a liderar en Bilbao una coalición en la que su partido repetirá compañeros de viaje: Ezker Anitza (IU) y los ecologistas de Equo. Pero esta vez todo va a ser diferente. En los comicios de 2015 las tres formaciones concurrieron bajo la marca UdalBerri, que se demostró confusa y no logró los resultados esperados, ya que parte del electorado se fue con su escisión, Ganemos Goazen.

Ahora no quieren sustos ni confusiones y a las elecciones de mayo se van a presentar con una identificación inequívoca. Muy posiblemente, como Elkarrekin Podemos, marca ya consolidada a nivel autonómico. «Más que una suma de siglas se trata de ver Elkarrekin Podemos como un espacio político en sí mismo», explican en el Consejo Ciudadano de Bilbao. La decisión definitiva está por tomar, pero sus socios, IU y Equo, saben muy bien quién tiene la sartén por el mango y qué marca funciona mejor en las urnas.

Los protagonistas Ana Viñals - Podemos Es la única candidata para liderar Podemos en Bilbao y aspirará a la alcaldía por la coalición que conforma con Equo y Ezker Anitza. Es publicista y asesora en Educación del partido morado en el Parlamento vasco. Carmen Muñoz - Equo La actual portavoz de UdalBerri será la cabeza de lista de los ecologistas de Equo, pero no volverá a liderar la coalición con Podemos e IU. Desde la formación morada no descartan que vaya de número dos. Xabier Jiménez - Ezker Anitza Sustituirá a Amaia Arenal al frente de IU en Bilbao y competirá con Carmen Muñoz por el segundo puesto en la coalición con Podemos.

El número dos

Estos dos últimos partidos están embarcados en sus propios procesos de primarias, pero ya tienen a sus cabezas de lista. Por los ecologistas repetirá Carmen Muñoz, actual portavoz de UdalBerri y una cara reconocible en el Ayuntamiento de Bilbao. Por Ezker Anitza no repetirá Amaia Arenal y el testigo lo tomará Xabier Jiménez, vecino de Arangoiti y profesor en una escuela pública en Miribilla.

Está por ver cómo se conformarán las listas conjuntas. En los últimos comicios la situación fue exótica porque la cabeza de cartel fue Carmen Muñoz, seguida de Amaia Arenal. Como sólo lograron dos concejales, se da la circunstancia de que en el equipo municipal de UdalBerri no hay nadie de Podemos. Eso no volverá a ocurrir porque esta vez el liderazgo, nadie lo duda, será de Ana Viñals. ¿Y el número dos? Desde la formación morada aseguran que no tienen afán de protagonismo y no se cierran en modo alguno a que ese espacio lo ocupe el número 1 de cualquiera de sus socios, en atención además «al buen trabajo que han llevado a cabo en el último mandato».

Es importante quién ocupe ese segundo lugar porque es el que está asegurado; no hay dudas de que la coalición, al menos, repetirá los dos concejales en las próximas elecciones. Es posible que suba a tres, o incluso a cuatro, si recupera el espacio que ahora ocupa Ganemos Goazen. Pero también puede pasar que se quede como está si eso no ocurre o si, hastiado, parte del electorado de izquierdas se queda en casa.