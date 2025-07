El PNV ve «censura» mientras Emakunde «respeta» el veto a una orquesta en Arrigorriaga

La retirada de la orquesta Vulkano del cartel festivo de las Madalenas, donde eran habituales, ha desatado un tsunami de reacciones con opiniones polarizadas. El ... Ayuntamiento de Arrigorriaga, que lidera EH Bildu, tomó la decisión de fulminar a la banda debido a la «hipersexualización de las mujeres» que, a su juicio, proyectaba su espectáculo. Una «decisión unánime» por parte de la comisión de fiestas, formada por «personas voluntarias del pueblo y apoyada por el Consistorio», que se gestó en un «proceso participativo abierto a la ciudadanía» a finales del año pasado, tal como aseguró la concejala de Políticas Sociales y Feministas, Joana Etxeberria.

La edil aseveró, asimismo, que «sabemos que hay personas a las que les gusta Vulkano y que se sienten decepcionadas por su ausencia en el cartel. Lo entendemos y respetamos. Pero también creemos necesario visibilizar que hay otras personas que han expresado, de forma respetuosa y formal, su malestar en años anteriores con algunas actuaciones que consideraban poco adecuadas».

El PNV, por su parte, reprochó la actuación. «Alegan que no participamos en el proceso participativo, pero esa decisión no salió de él, ya se había puesto en jaque antes –explicó la portavoz del PNV, Ainara Sáez–. Estamos totalmente en contra, no tiene fundamento y no la entendemos». Para el grupo jeltzale «tienen doble moral. Hemos votado todos a favor por el día del Orgullo LGTBI+ una moción de que cada persona sea libre de ser quien quiera y vestir como quiera y entendemos que estas chicas son libres de elegir su vestuario. Están censurando al grupo y al arte y están mezclando cosas. Nos estamos pasando un poco de rosca. No se puede censurar», reprobó.

En este sentido, la orquesta Vulkano lanzó ayer un contundente comunicado oficial tras la polémica. «No entendemos los motivos. Hemos venido a este pueblo muchos años y la gente siempre ha disfrutado». Desde la dirección, de hecho, quisieron aclarar que «el vestuario artístico de toda la orquesta es elegido libremente por varias mujeres que actúan en la orquesta». Lo eligen «en base a su criterio y experiencia profesional, teniendo en cuenta factores meramente artísticos».

En su opinión, «si cambiáramos el vestuario de las mujeres que actúan en nuestra orquesta, estaríamos vulnerando sus derechos de libertad y poder de decisión, algo que va contra nuestros principios». Y lanzaron una reflexión: «¿También consideran que Madonna, Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer López, Lola Índigo, Rosalía, Bad Gyal y otras muchas no se respetan a sí mismas por elegir actuar con el tipo de vestuario con el que actúan?».

Por otra parte, desde Emakunde, el organismo que impulsa las políticas de igualdad, afirmaron que «respetamos la decisión que han tomado por unanimidad la comisión de fiestas y el Consistorio». E insistieron, «más allá de crear polémicas», en la «necesidad de seguir avanzando conjuntamente en todas las localidades de Euskadi hacia unas fiestas más igualitarias y libres de agresiones sexistas».

Una postura avalada por diferentes vecinos del pueblo, como Janire Martínez, vinculada al tejido asociativo de Arrigorriaga. «Los debates son muy positivos. En el proceso se han visto diferentes sensibilidades. Quizá es el momento de unirlas y buscar una alternativa que cumpla la perspectiva de género». Para otros vecinos, en cambio, lo han visto como una decisión «exagerada».