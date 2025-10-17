El pitido que desquicia a los vecinos de Epalza
Un fallo técnico mantiene activada una alarma de las bicicletas Bilbaobizi durante toda la noche
L. L.
Viernes, 17 de octubre 2025, 12:27
El pitido tiene ánimo disuasorio: cuando alguien trata de arrancar a la fuerza una bici de su anclaje, se activa la alarma. Es un sonido ... irritante y constante. En principio debería estar activo únicamente durante unos segundos, dicen en el Área de Movilidad y Sostenibilidad. Pero en la estación de la calle Epalza algo ha salido mal y, según los vecinos, el escándalo lleva activado desde ayer, jueves. Casi 24 horas, noche de por medio. En los últimos días, protestan, han ocurrido episodios similares en otras unidades de la misma estación.
En el Ayuntamiento de Bilbao achacan la situación, ya se ha dicho, a un fallo técnico en el aparato. Además, la empresa gestora del servicio no ha recibido alarma alguna en sus sistemas de alerta y desconocían el problema. En cuanto supieron del problema, a media mañana, acudieron al lugar y ya está en el taller la unidad afectada, en la que estudiarán que es lo que ha fallado.
Con todo, los vecinos de la zona aseguran que durante las últimas jornadas se vienen produciendo situaciones de este tipo en distintos anclajes de esta misma estación, en la calle Epalza. Supone un problema notable para ellos porque si convivir durante el día con ese pitido taladrante y permanente es incómodo, hacerlo por la noche para quienes viven más cerca de los anclajes es aún peor.
