El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La 'nueva' Oreja de Van Gogh de Amaia Montero arrancará su gira en el BEC
El pitido que desquicia a los vecinos de Epalza

El pitido que desquicia a los vecinos de Epalza

Un fallo técnico mantiene activada una alarma de las bicicletas Bilbaobizi durante toda la noche

L. L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:27

Comenta

El pitido tiene ánimo disuasorio: cuando alguien trata de arrancar a la fuerza una bici de su anclaje, se activa la alarma. Es un sonido ... irritante y constante. En principio debería estar activo únicamente durante unos segundos, dicen en el Área de Movilidad y Sostenibilidad. Pero en la estación de la calle Epalza algo ha salido mal y, según los vecinos, el escándalo lleva activado desde ayer, jueves. Casi 24 horas, noche de por medio. En los últimos días, protestan, han ocurrido episodios similares en otras unidades de la misma estación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  9. 9

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  10. 10 Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El pitido que desquicia a los vecinos de Epalza