Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes Las fuerzas de seguridad sospechan que el autor puede ser el mismo que ya ha provocado otros incendios en la localidad

David S. Olabarri Lunes, 11 de agosto 2025, 14:27 Comenta Compartir

Un supuesto pirómano ha incendiado cuatro coches desde el viernes en Algorta. Los tres ataques han tenido lugar en jornadas consecutivas y en «lugares distintos». El primer ataque se produjo durante la tarde del viernes en un garaje. El segundo se produjo sobre las 10 de la noche del sábado y afectó a dos vehículos. El último incendio se ha registrado esta pasada madrugada. La Policía local de Getxo ha abierto una «investigación» para esclarecer lo ocurrido, según fuentes oficiales del Ayuntamiento de Getxo, que insisten en que los Bomberos de la Diputación de Bizkaia lograron apagar «todos los fuegos» y evitar que se produjeran «más daños».

Los incidentes han causado preocupación entre vecinos porque el hecho de que los incendios se hayan registrado en días consecutivos indican que el autor puede ser una misma persona con tendencia a provocar fuegos de forma deliberada. Según las fuentes consultadas por EL CORREO, las fuerzas de seguridad sospechan que el autor de los fuegos puede ser la misma persona que ya ha provocado diversos incidentes similares en la localidad de la margen derecha. Uno de los problemas con los que se enfrentan los policías es que, muchas veces, no resulta sencillo probar la autoría de los sabotajes.

La preocupación vecinal también se debe a que en Getxo ya se han producido diversos sucesos de estas características en los últimos tiempos, aunque hasta ahora los ataques se habían cebado sobre todo con los contenedores. De hecho, durante el año pasado ardieron 70 depósitos, lo que obligó al Gobierno municipal a desembolsar más de 50.000 euros para reemplazarlos.

Hasta febrero de este año se produjeron ataques sobre otra decena de contenedores. En este contexto, el Consistorio puso en marcha este año una iniciativa piloto en más de un centenar de depósitos -hay 1.500 en el municipio-, con un coste de 18.000 euros. Colocará en esos contenedores sensores y extintores que se activarán al detectar una subida de la temperatura y permitirán actuar contra las llamas en una fase incipiente. Hasta que lleguen los bomberos.

