El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios coches calcinados en Getxo. E.C.

Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes

Las fuerzas de seguridad sospechan que el autor puede ser el mismo que ya ha provocado otros incendios en la localidad

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:27

Un supuesto pirómano ha incendiado cuatro coches desde el viernes en Algorta. Los tres ataques han tenido lugar en jornadas consecutivas y en «lugares distintos». El primer ataque se produjo durante la tarde del viernes en un garaje. El segundo se produjo sobre las 10 de la noche del sábado y afectó a dos vehículos. El último incendio se ha registrado esta pasada madrugada. La Policía local de Getxo ha abierto una «investigación» para esclarecer lo ocurrido, según fuentes oficiales del Ayuntamiento de Getxo, que insisten en que los Bomberos de la Diputación de Bizkaia lograron apagar «todos los fuegos» y evitar que se produjeran «más daños».

Imagen principal - Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes
Imagen secundaria 1 - Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes
Imagen secundaria 2 - Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes

Los incidentes han causado preocupación entre vecinos porque el hecho de que los incendios se hayan registrado en días consecutivos indican que el autor puede ser una misma persona con tendencia a provocar fuegos de forma deliberada. Según las fuentes consultadas por EL CORREO, las fuerzas de seguridad sospechan que el autor de los fuegos puede ser la misma persona que ya ha provocado diversos incidentes similares en la localidad de la margen derecha. Uno de los problemas con los que se enfrentan los policías es que, muchas veces, no resulta sencillo probar la autoría de los sabotajes.

La preocupación vecinal también se debe a que en Getxo ya se han producido diversos sucesos de estas características en los últimos tiempos, aunque hasta ahora los ataques se habían cebado sobre todo con los contenedores. De hecho, durante el año pasado ardieron 70 depósitos, lo que obligó al Gobierno municipal a desembolsar más de 50.000 euros para reemplazarlos.

Hasta febrero de este año se produjeron ataques sobre otra decena de contenedores. En este contexto, el Consistorio puso en marcha este año una iniciativa piloto en más de un centenar de depósitos -hay 1.500 en el municipio-, con un coste de 18.000 euros. Colocará en esos contenedores sensores y extintores que se activarán al detectar una subida de la temperatura y permitirán actuar contra las llamas en una fase incipiente. Hasta que lleguen los bomberos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  3. 3 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  4. 4

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  5. 5 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  6. 6

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  7. 7 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  8. 8

    Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos
  9. 9

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  10. 10

    A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes

Un pirómano incendia cuatro coches en Getxo desde el viernes